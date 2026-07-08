Los sorprendieron mientras intentaban cometer un robo en una vivienda

Este miércoles dos hombres fueron detenidos en flagrancia en la ciudad de Madariaga tras ser sorprendidos mientras intentaban cometer un robo en una vivienda ubicada sobre calle Ingenieros al 55.

El procedimiento se inició cuando personal de la patrulla municipal, que realizaba recorridas preventivas, advirtió sobre ruidos de rotura de vidrios provenientes del interior del inmueble. Al descender para verificar la situación, los agentes constataron daños en una puerta lateral y observaron a dos individuos dentro del predio.

Al advertir la presencia del personal, los sospechosos emprendieron la fuga por los patios linderos. De inmediato se montó un operativo cerrojo con efectivos de la policía, que contó además con el apoyo del centro de monitoreo municipal mediante el seguimiento a través de las cámaras de seguridad.

Como resultado del operativo, ambos hombres fueron interceptados y aprehendidos a pocos minutos del hecho. Durante la requisa realizada a uno de ellos se secuestraron elementos de bronce que habrían sido sustraídos de la vivienda. Uno de los ladrones cuenta con importantes antecedentes y varias liberaciones determinadas por la justicia.

La causa fue caratulada como robo agravado por efracción e interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de General Madariaga. Desde el gobierno municipal no dudaron en pedir que se dicte la prisión preventiva.