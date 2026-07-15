Exploración offshore: el Gobierno nacional licita un área frente a la Costa Atlántica

El proyecto representa un primer paso que podría tardar varios meses en activarse plenamente, pero la administración actual ya estableció que la exploración tendrá una duración inicial de ocho años.

El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto para que la Secretaría de Energía comience un nuevo proyecto de exploración petrolera offshore en aguas argentinas. La iniciativa contempla la adjudicación de un área marítima de 5 mil kilómetros cuadrados ubicada un poco más al norte de la zona explorada frente a Mar del Plata.

Bajo la conducción de María del Carmen Tettamanti, la Secretaría de Energía convocará a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración en el área denominada CAN_200, dentro del ámbito costa afuera nacional. Esta decisión responde a la manifestación de interés presentada por la empresa Challenger Energy Group PLC en febrero de 2025.

El proyecto representa un primer paso que podría tardar varios meses en activarse plenamente, pero la administración actual ya estableció que la exploración tendrá una duración inicial de ocho años con posibilidad de prórroga. Se busca profundizar el conocimiento y la producción de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, un área considerada clave para el desarrollo energético nacional.

Desde el gobierno señalaron que “las tareas y actividades de exploración en el ámbito Costa Afuera Nacional revisten un rol fundamental y necesario para determinar el potencial hidrocarburífero de los yacimientos ubicados en la Plataforma Continental Argentina”. Además, remarcaron que varias compañías internacionales han mostrado interés en aportar su capacidad técnica y financiera para estas actividades.

El decreto destaca que la adjudicación de la exploración en el área CAN_200 es “necesaria y oportuna” para continuar con las medidas destinadas a incrementar el conocimiento y la producción de recursos hidrocarburíferos en aguas profundas, lo que forma parte de la estrategia energética del gobierno libertario.