YPF sale a buscar petróleo offshore en el Atlántico pero lejos de Mar del Plata

Después de un primer intento fallido que no arrojó rastros de petróleo en el pozo Argerich X1, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) redobla la apuesta y sale al Mar Argentino para retomar las tareas de exploración offshore, aunque esta vez lejos de Mar del Plata.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, anunció en el evento anual de Jóvenes del Grupo de los Seis (J6) que en los próximos días YPF firmará una alianza con una firma internacional para avanzar con el proyecto de extracción en aguas profundas y se especula que se trata de ENI, la estatal italiana con la que ya firmó un proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

En 2024 YPF participó junto con la noruega Equinor en la búsqueda de petróleo en el bloque CAN-100 de la Cuenca Argentina Norte (CAN). Tras la exploración, el análisis de los datos y la perforación, los especialistas concluyeron que el pozo se encontraba seco.

YPF y Eni firmaron un nuevo acuerdo hacia la concreción de una de las fases del proyecto de GNL en Argentina.

Ahora, en medio de las tareas que realizan Shell y Qatar Petroleum en los bloques CAN 107 y CAN 109, se conoció que YPF busca un socio para salir de nuevo en búsqueda de petróleo offshore y complementar el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, las fuentes oficiales consultadas por 0223 descartaron que los trabajos puedan centrarse en las áreas más cercanas al territorio continental argentino. "Los bloques que estamos mirando no están cerca de Mar del Plata. Son otros que YPF tiene en el Atlántico", adelantaron desde la petrolera estatal.

Según replicó Forbes, la alianza involucraría la cesión del 50% del bloque OFF-5, en aguas uruguayas, con la condición de que ENI se encargue de la inversión necesaria para las tareas de exploración. A su vez, se le daría la operación del bloque a la firma Italia que tiene mucha más expertise en este segmento de aguas ultra profundas. El bloque uruguayo tiene un tamaño de 16.836 km2 y una profundidad de entre 1.000 y 4.000 metros. Pertenece en un 100% a YPF, a diferencia de los bloques del offshore en el Mar Argentino que comparte con otros socios.

Los bloques de la Cuenca Argentina Norte están operados por distintas empresas.

De ser así, surge el interrogante sobre si la terminal marítima local —que funcionó como puerto logístico en proyectos anteriores de exploración— continuará siendo la base de operaciones o si, en cambio, se trasladarán a otros puertos.

El nuevo intento por hallar petróleo en el Mar Argentino busca replicar el éxito de exploraciones recientes en África, aprovechando el potencial aún inexplorado de la plataforma continental argentina. Las tareas despiertan grandes expectativas dadas las similitudes geológicas con las costas de Namibia tras los hallazgos de importantes dimensiones que se concretaron: en el bloque Graff-1, Shell encontró crudo liviano y podría alcanzar los 1000 millones de barriles, mientras que el yacimiento Venus, de la francesa Total, podría albergar hasta 3000 millones.

El boque Off-5 es lindero al CAN-102 y está en aguas uruguayas.

El nuevo paso de YPF forma parte de su estrategia denominada 4x4, que plantea la focalización en sus principales unidades de negocio y la desinversión en áreas de baja rentabilidad. La petrolera tiene como meta duplicar su producción total para 2030, alcanzando más de 2 millones de barriles equivalentes por día.

Dentro de esta estrategia, se prevé que hacia finales de 2025 o principios de 2026, la compañía opere exclusivamente con hidrocarburos no convencionales. Este cambio se enmarca en la intención de maximizar la eficiencia y aumentar la competitividad en un contexto de transición energética global.