"Son muy bajas las expectativas para vacaciones de invierno": la advertencia de Uthgra

Las reservas no superan el 25%, un nivel que genera fuerte preocupación en el sector hotelero y gastronómico, y un número que se repite en los últimos períodos libres para los turistas. ¿Cuál es el contexto de las próximas vacaciones y por qué elegir Mar del Plata?

Los niveles de ocupación en los hoteles en los últimos fines de semana largo oscilaron entre el 35% y el 45%. El público que decide a último momento y el Mundial que se lleva la toda la atención de hoy en día, pero terminará cuando empiezan las vacaciones, ilusionan con un shock en el flujo turístico que mejore la situación. Aunque la realidad diga otra cosa.

En el último feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, según cifras oficiales del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), llegaron a Mar del Plata menos de 58.000 turistas. En distintos sectores de la ciudad, incluso, el movimiento pasó prácticamente desapercibido según Uthgra. Un gremio que, además, demostró las consecuencias de la baja de consumo en la diaria: cerraron al menos 40 establecimientos hoteleros y gastronómicos en los últimos 60 días, con la pérdida estimada de más de 400 puestos de trabajo.

Hoteles y restaurantes que cerraron en los últimos meses.

"Todos queremos que Mar del Plata tenga unas muy buenas vacaciones de invierno. Ojalá la ciudad se llene de turistas, porque eso significa más trabajo para nuestros compañeros y compañeras. Pero si miramos lo que pasó en los últimos fines de semana largos y ahora vemos que las reservas apenas superan el 25%, es difícil ilusionarse. Los números son muy bajos, aunque esperamos que crezcan un poco, pero nos preocupa mucho porque afecta de lleno a nuestra actividad", reflexionó Santín.

¿Cambió el modo de vacacionar?

El secretario general de Uthgra Mar del Plata, puso sobre la mesa un cambio de lógica en las decisiones de los turistas, pese a que ese sea otro ítem que complica a las ciudades turísticas. "Las estadías son más cortas, en promedio solo dos noches. Las vacaciones de invierno son una fecha muy importante para la hotelería y la gastronomía, y necesitamos que realmente haya un repunte", afirmó.

Pablo Santín y el panorama de vacaciones de invierno.

Desde Uthgra Mar del Plata remarcaron que el problema no pasa solamente por la cantidad de turistas, sino también por la abrupta caída del consumo. "La gente hace un esfuerzo enorme para viajar y cuida cada peso. Sale menos a comer, consume lo justo y hasta acorta la estadía. Eso repercute directamente en el trabajo en la hotelería y la gastronomía porque son actividades que viven en gran parte del turismo", señaló Santín.

"Mar del Plata tiene todo para ofrecer, incluso en temporada baja. Pero hace falta seguir promocionándola y, sobre todo, que la gente vuelva a tener poder adquisitivo para poder viajar o hacerse una escapada", expresó Santín.

Según su perspectiva, el problema son las fuentes de trabajo: "Nos preocupa muchísimo el presente de nuestros trabajadores, pero también su futuro. Cada hotel o restaurante que baja la persiana significa familias que se quedan sin ingresos", expresó el secretario general.

Paseo en familia por Mar del Plata. Foto 0223.

Por último, Santín añadió: "Necesitamos urgente que el Gobierno se despierte y entienda que el turismo genera trabajo. Hay que incentivar los viajes, recuperar el consumo y cuidar el empleo. No podemos seguir mirando cómo cierran hoteles y restaurantes mientras cada vez más trabajadores viven con la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Todavía estamos a tiempo de cambiar esta realidad, pero hacen falta decisiones para que la gente vuelva a viajar y consumir. No queremos perder una sola fuente de trabajo más".