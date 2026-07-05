Alerta en el sector hotelero y gastronómico: advierten que los turistas "se restringen al momento de gastar"

En medio de un escenario marcado por la caída del consumo y un turismo interno más cauteloso, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg), Hernán Szkrohal, reconoció que el sector atraviesa un momento complejo, aunque mantiene expectativas de que las vacaciones de invierno mejoren los niveles de ocupación.

En diálogo con Extra, la radio de 0223, el dirigente sostuvo que la hotelería y la gastronomía llegan al receso invernal luego de una temporada "que no fue la ideal porque faltó volumen y consumo" y en la que los visitantes "se restringen al momento de gastar".

En ese sentido, explicó que el panorama responde tanto a la situación económica como a cambios en los hábitos de consumo. "La gente va menos a los salones, eso es una realidad. Más allá de la experiencia gastronómica, es una actividad de ocio que tiene que ver con lo psicológico, es algo que uno utiliza como esparcimiento y donde el público generó un recorte en función de que los salarios no alcanzan para hacerle frente a los gastos fijos, las tarifas y los impuestos", analizó.

Entonces, consultado por el presente de la actividad, consideró que el sector atraviesa una realidad "como el resto del país", aunque remarcó que, junto al comercio y la construcción, enfrenta "cambios de paradigma en cuanto al comportamiento social".

Proyectan que la ocupación hotelera supere el 25% en las vacaciones de invierno.

Por otro lado, en relación con el próximo fin de semana largo, el referente gastronómico explicó que las reservas todavía son bajas, pero advirtió que el comportamiento de los turistas cambió y las decisiones de viaje se toman cada vez más sobre la fecha.

"Tenemos un problema producto de que la gente decide a último momento con respecto al próximo fin de semana, por lo que las reservas se terminan consolidando el día previo o 48 horas antes, y hasta el mismo día sigue llegando gente. El número que tenemos oscila el 25%, pero es muy prematuro decir que no se va a mover", señaló.

Y en vistas a las vacaciones de invierno, se mostró más optimista y consideró que la ocupación debería ubicarse por encima de ese porcentaje. "La expectativa es que las vacaciones de invierno, sobre todo del 20 hasta el 1 o 2 de agosto, estén por encima del 25% porque nadie reserva con 15 o 20 días de anticipación en los tiempos que corren", sostuvo.

En último lugar, defendió la continuidad de los fines de semana largos al considerar que representan una herramienta para sostener la actividad turística. "Son muy convenientes para el turismo. Obviamente que a uno le gustaría tener mejores números, pero dámelos igualmente en comparación con los fines de semana normales. Trabajás más aunque sea menor a lo que se trabajaba antes", aseguró.