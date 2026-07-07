Alivio para el bolsillo: Banco Provincia y Cuenta DNI confirmaron descuentos para disfrutar las vacaciones de invierno

La propuesta estará vigente durante todo el mes de julio.

El Banco Provincia presentó una nueva batería de descuentos y cuotas sin interés para las vacaciones de invierno, con beneficios en cines, teatros, recitales, parques y otros espacios recreativos. Las promociones estarán disponibles durante todo julio para clientes que utilicen tarjetas de la entidad y Cuenta DNI.

Uno de los principales beneficios permite obtener un 20% de descuento y pagar en 4 o 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el banco. La promoción tiene un tope de reintegro de $20.000 por transacción y alcanza a comercios, espectáculos y espacios adheridos tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad de Buenos Aires.

Los beneficios aplican para todo el receso invernal.

Cuáles son todos los descuentos que puso en marcha el Banco Provincia

Las promociones también incluirán a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires y a la Feria del Libro Infantil de Mar del Plata. En ambos eventos, los clientes podrán acceder al mismo descuento del 20% y financiar sus compras en hasta seis cuotas sin interés en los stands participantes.

Por su parte, Cuenta DNI incorporó un beneficio exclusivo para adolescentes de entre 13 y 17 años. Durante julio podrán obtener un reintegro del 40% en pagos de transporte realizados mediante la función NFC de la aplicación, con un tope mensual de $15.000 por persona y utilizando la tarjeta de débito asociada a la billetera digital.

Están contempladas actividades para chicos, como cine y teatro.

Además, el Banco Provincia amplió otros beneficios vigentes para sus clientes durante este mes. Los descuentos en locales gastronómicos y en tiendas YPF Full pasaron a estar disponibles todos los días de la semana y aumentaron su tope de reintegro, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades culturales, recreativas y de esparcimiento durante el receso escolar.