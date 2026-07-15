Arruabarrena tomó una medida fuerte y definió quién usará la "10" de Boca

Tomás Aranda será el nuevo dueño de la camiseta número 10 de Boca, luego de que el dorsal quedara vacante tras la salida de Edinson Cavani del club. A poco del inicio del semestre para el equipo dirigido por el“Vasco” Arruabarrena, el joven de 19 años recibió una fuerte señal de confianza y pasará a portar uno de los números más emblemáticos de la historia “Xeneize”.

Surgido de las Inferiores de Boca y señalado como una de las debilidades futbolísticas de Juan Román Riquelme, Aranda será el encargado de usar una camiseta que en diferentes etapas llevaron figuras como Diego Armando Maradona, Carlos Tevez, Riquelme y el propio Cavani. La noticia para el juvenil aparece como un premio después de un semestre de crecimiento sostenido, en el que logró irrumpir en la Primera de Boca y también fue citado a la gira previa al Mundial 2026 de la Selección Argentina.

Durante esa convocatoria, Aranda compartió concentración con Lionel Messi, tuvo su estreno oficial con la Mayor y recibió elogios públicos de Lionel Scaloni. “Aranda tiene potrero, quiere la pelota, no sé si lo vieron que entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije: ‘Sacate el chicle’, porque entrena comiendo chicle, está tan tranquilo, se siente tan bien, está tan cómodo. Es un chico que juega muy bien”, destacó el entrenador argentino.

El mediocampista ofensivo dejará atrás la camiseta número 36 para pasar a utilizar la 10 a partir del segundo semestre de 2026, en una decisión que confirma el lugar que Boca busca darle dentro del proyecto futbolístico. Aranda acumula 21 partidos, un gol y dos asistencias en la Primera de Boca, números que acompañan una proyección que ilusiona al club y a sus hinchas. Ahora, el juvenil tendrá la responsabilidad de cargar con uno de los dorsales más pesados del fútbol argentino.