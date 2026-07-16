Se cayó un semáforo en medio de los festejos del Mundial: último parte de salud de los nenes heridos

En pleno festejo por la histórica y épica victoria Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026, un grupo de hinchas desaforados se colgaron a un semáforo en la avenida Luro e Yrigoyen y casi provocan una tragedia, dejando el saldo de tres heridos, todos ellos menores de edad.

Esta mañana desde el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) informaron a 0223 que los nenes, todos ellos primos, se encuentran afortunadamente fuera de peligro.

“Una nena era de 14, otra de 11 y un nene de 9. Las dos niñas con traumatismo de cráneo y el de 9 con trauma de tórax. La mayor está en quirófano pero solo para suturas y se quedará hasta mañana. Y los otros 2 tendrán el alta hoy”, afirmaron desde el nosocomio de Santa Fe y Castelli.

Una noche con festejos y apuñalados

La tarde noche se tiño de celeste y blanco y en medio de los festejos, se registraron heridos a escasos metros de Mitre y Luro. El primero de ellos fue cerca de las 18.30, cuando un joven se cayó del Monumento a San Martín.

Más temprano, este medio confirmó que el primero de los ingresos a Emergencias del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) fue minutos después de las once de la noche cuando un hombre de unos 60 años fue trasladado en un auto particular tras recibir una herida cortante mientras estaba en la zona de Luro y Mitre.

Un cuarto de hora después, un joven de 25 años ingresó de manera particular a la guardia desde la zona de Luro y La Rioja. "Presentaba heridas de arma blanca y también había sufrido una golpiza", informaron las fuentes consultadas.

Afortunadamente y a pesar de los tremendos festejos, no se registraron heridos de gravedad.