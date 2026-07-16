Denuncian que una reconocida cadena de supermercados debe 6 meses de aumento salarial

Personal jerárquico de la cadena Cencosud realiza protestas en Mar del Plata y Caba.

Personal jerárquico de los hipermercados Cencosud realizan desde hace unos días una serie de protestas en distintas sedes de todo el país para visibilizar una serie reclamos salariales. Los trabajadores reclaman que desde hace medio año les adeudan aumentos de sueldo.

Maximiliano Fernández, delegado de Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (Appyjc), explicó que existe un acuerdo tratado con las autoridades de la cadena de supermercados pero este no se cumplió.

Personal jerárquico de la cadena Cencosud realiza protestas en Mar del Plata y Caba.

“Hay una cuestión salarial arreglada que cada 3 meses, por índice de precios por IPC nos íbamos a asentar a hablar de aumentos. Ya pasaron dos IPC y no lo hicieron. La empresa tiene para comprar Makro y otras empresas pero no para pagarles a los trabajadores”, sintetizó el dirigente en diálogo con 0223.

Personal jerárquico de la cadena Cencosud realiza protestas en Mar del Plata y Caba.

Ante este incumplimiento, los trabajadores jerárquicos de Easy, Makro o Disco, realizan en la Ciudad de Buenos Aires y en nuestra ciudad una serie de protestas para visibilizar el descontento,

“En Mar del Plata puntualmente, nosotros tenemos colaboradores, por ejemplo, solo del Easy hay ocho jefes de salas, fuera de convenio, otros tantos en Makro, ocho o nueve por cada local de Disco, un subgerente y gerente, dos en cada local Mar del Plata. Somos entre Vea y Disco, unos 16 jefes o menos y si contamos a los tecnólogos, se extiende a 25 o 30 personas más”, estimó Fernández.

Personal jerárquico de la cadena Cencosud realiza protestas en Mar del Plata y Caba.

A mediados de marzo la famosa cadena de supermercados fue apuntada por el gremio de "dilatar intencionalmente" la revisión salarial iniciada en febrero.