Video exclusivo: así fue el impresionante despliegue para desarticular una banda acusada de violentas entraderas

Tres hombres quedaron detenidos, otro fue aprehendido y posteriormente recuperó la libertad, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados este martes en distintos puntos de Mar del Plata en el marco de una investigación por una banda acusada de cometer al menos cinco robos bajo la modalidad "entradera". Las imágenes del procedimiento muestran el despliegue de los investigadores durante los operativos.

La investigación, encabezada por la Fiscalía N° 13 y llevada adelante por el Gabinete de Robos Agravados a Viviendas de la DDI Mar del Plata, permitió reconstruir el accionar de un grupo organizado que, según los investigadores, actuó entre mayo y junio y tuvo como principales víctimas a adultos mayores.

En total se realizaron nueve allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad. Como resultado, tres sospechosos fueron detenidos, mientras que un cuarto hombre fue aprehendido durante los procedimientos y luego recuperó la libertad por disposición judicial.

Además, los efectivos secuestraron dos vehículos que habrían sido utilizados en los hechos, teléfonos celulares, relojes, joyas, precintos, pasamontañas, guantes, herramientas, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con la investigación, la organización está vinculada con cinco entraderas ocurridas en distintos barrios de Mar del Plata. En todos los casos, los delincuentes irrumpían de madrugada en las viviendas, sorprendían a las víctimas mientras dormían y se llevaban dinero, celulares, joyas y otros objetos de valor.

El avance de la pesquisa incluyó el análisis de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad, cruces de antenas de telefonía y diversas tareas de inteligencia, que permitieron identificar a los presuntos integrantes de la banda y solicitar las órdenes de allanamiento y detención.

Los investigadores informaron que uno de los principales sospechosos permanece prófugo y continúa siendo intensamente buscado.

La causa sigue en plena etapa investigativa mientras se analizan los elementos secuestrados durante los procedimientos para determinar si el grupo estuvo involucrado en otros hechos similares ocurridos en la ciudad.