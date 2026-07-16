"Para ahogar penas": el Rey Carlos III visitó una cervecería y bromeó sobre el resultado del partido
El rey de Inglaterra hizo referencia a la derrota de la selección británica que ahora buscará un tercer puesto en la Copa del Mundo, acompañado por Camila.
Por Redacción 0223
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El rey Carlos III del Reino Unido se permitió este jueves una broma sobre la reciente eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante la Argentina durante una visita a una cervecería. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó entre risas: “Lindo día para ahogar algunas penas”, lo que generó carcajadas entre los presentes.
A su lado, la reina consorte Camila sonrió ante la ocurrencia del rey, en un ambiente relajado y distendido. La visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia, formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset, donde la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos.
El comentario de Carlos III hizo alusión directa al golpe que significó para los ingleses la derrota 2 a 1 por las semifinales del Mundial 2026.
Este miércoles, la Selección argentina dio vuelta un partido infartante y se clasificó a la final del Mundial 2026 gracias a goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
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