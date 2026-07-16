"Para ahogar penas": el Rey Carlos III visitó una cervecería y bromeó sobre el resultado del partido

El rey Carlos III del Reino Unido se permitió este jueves una broma sobre la reciente eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante la Argentina durante una visita a una cervecería. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó entre risas: “Lindo día para ahogar algunas penas”, lo que generó carcajadas entre los presentes.

A su lado, la reina consorte Camila sonrió ante la ocurrencia del rey, en un ambiente relajado y distendido. La visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia, formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset, donde la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos.

El comentario de Carlos III hizo alusión directa al golpe que significó para los ingleses la derrota 2 a 1 por las semifinales del Mundial 2026.

Este miércoles, la Selección argentina dio vuelta un partido infartante y se clasificó a la final del Mundial 2026 gracias a goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.