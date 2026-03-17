Trabajadores se declaran en estado de alerta y movilización en una famosa cadena: a qué supermercados afecta

La Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (Appyjc) se declaró en estado de alerta y movilización y denunció que una famosa cadena de supermercados "dilató intencionalmente" la revisión salarial iniciada en febrero.

Anteriormente, el gremio también había acusado a la empresa de realizar “despidos por goteo”, una modalidad que -afirman- implica la reducción paulatina de personal, generando sobrecarga laboral, temor e incertidumbre entre los trabajadores.

Se trata de Cencosud, que opera en Mar del Plata a través de la cadena de mejoramiento del hogar Easy y cuenta con presencia de supermercados, incluyendo sus marcas Vea o Disco.

De acuerdo al comunicado del sindicato, aún no consiguieron negociar debido a que la firma "posterga nuevamente el incremento salarial", a pesar de que consideran que por su lado demostraron "paciencia y predisposición".

Por este motivo, resolvieron llevar adelante este miércoles una movilización en Unicenter, Buenos Aires, y reuniones en Mar del Plata y Miramar para los más de 30 jerárquicos que se desempeñan en distintas salas de Easy, Makro, Vea y Disco.

Según indicaron, la cadena adeuda una recomposición de cuatro meses (de noviembre a febrero) y la propuesta es inexistente, del 0%. "No lo vamos a aceptar", aseguraron los trabajadores damnificados.

"La recomposición salarial es un derecho, no un favor", "Sin negociación salarial no hay paz laboral" y "Movilizados hasta que paguen", son algunas de las frases destacadas de los empleados que insisten por una suba de sus sueldos.

A fines de febrero, la organización gremial también había remarcado que el sueldo básico constituye hoy el principal problema salarial dentro de la firma, que se encuentra “entre los más bajos del retail” y representa la raíz estructural del conflicto que afecta a los trabajadores jerárquicos.