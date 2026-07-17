La aparición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos por la victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 reavivó el debate sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur.

Aunque algunos medios internacionales calificaron este gesto como “arrogante”, el diario británico The Guardian instó al Reino Unido a reabrir las negociaciones sobre la disputa territorial, señalando que “no pueden ser británicas para siempre”, según afirmó el periodista y columnista Simon Jenkins.

Jenkins repasó la historia de los territorios que en su momento fueron colonias británicas y que gradualmente han dejado de estar bajo dominio de la corona, destacando el reciente acuerdo entre Reino Unido y España para resolver la cuestión de Gibraltar. Este pacto implicó la eliminación de una frontera física y el fin de un conflicto diplomático que había durado décadas.

El columnista cuestionó si sería “mucho esperar que una negociación similar surja producto de la semifinal de anoche” entre Argentina e Inglaterra, poniendo en evidencia la posibilidad de retomar el diálogo.

El diario The Guardian pidió que Inglaterra restablezca negociaciones con la Argentina por las Islas Malvinas

Además, Jenkins criticó que “ninguno de los territorios de la era imperial británica tiene el derecho eterno de permanecer como están, menos uno que le cuesta a los contribuyentes británicos más de 60 millones de libras al año en defensa”.

Según The Guardian, la defensa férrea de los gobiernos británicos sobre Malvinas está ligada a la popularidad que la victoria en la Guerra de Malvinas en 1982 le otorgó a la administración de Margaret Thatcher. También se mencionó que esta protección se relaciona con que los habitantes de las islas eran “británicos blancos”, a diferencia de otros territorios como Hong Kong o Diego García.

El artículo recordó que en la década de 1970 el Reino Unido estaba en negociaciones para transferir la soberanía de las islas a Argentina, impulsadas también por la ONU para otros ex imperios europeos. Para 1971 se había acordado que los isleños pudieran acceder a servicios en territorio continental argentino, fomentando vínculos cercanos con sus vecinos.

Jenkins argumentó que la cuestión no era solo histórica sino de “sentido común geográfico” y que mantener la defensa de las islas era costoso y poco lógico para el Reino Unido, ya que debían financiar una gran marina de guerra para proteger territorios distantes y en disputa.

“No pueden ser británicas para siempre”, afirmó el periodista y columnista Simon Jenkins.

El columnista lamentó que la guerra de 1982, iniciada por la invasión argentina, no solo provocó un conflicto bélico sino que también congeló las negociaciones durante más de cuatro décadas. “Tal fue la lógica de la guerra que, una vez que comenzó, requirió una ‘victoria’. Un trato podría haber salvado a cientos de vidas y miles de libras”, reflexionó.

Finalmente, Jenkins sostuvo que “estas colonias inevitablemente, tarde o temprano, se convertirán en parte de sus continentes” y que “los reclamos argentinos no se irán a ningún lado”. Asimismo, consideró que los resultados del referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes optó por seguir bajo dominio británico, no son suficientes para justificar la postura actual.

El periodista concluyó que “tarde o temprano, el gobierno del Reino Unido tendrá el coraje de reanudar las negociaciones”, y expresó su esperanza de que la exhibición de la bandera argentina durante el Mundial sirva para impulsar una acción diplomática.