Un ex combatiente palpitó la semifinal: "Hay que defender la soberanía con el mismo fervor que los triunfos deportivos"

"Coty" también pidió que no se olvide ni se subestime "todo ese pasado".

En la previa de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra, el ex presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, José María Lambertini, aseguró que el encuentro trasciende lo deportivo por el peso de la historia compartida entre ambos países y destacó que el fútbol ayudó a mantener viva la causa Malvinas para las nuevas generaciones.

Aunque en un principio sostuvo que "Lionel Scaloni fue políticamente correcto y en realidad es eso, un partido de fútbol", también consideró que existen factores que lo convierten en un compromiso diferente. "Es una semifinal entre Argentina e Inglaterra en un Mundial, y un cruce con una historia muy profunda desde aquel famoso partido en 1986, con la guerra recién finalizada y con los ex combatientes totalmente ignorados por la sociedad en general", afirmó.

En la misma línea, al recordar aquel antecedente de hace 40 años, señaló que, con el conflicto bélico aún latente y la posibilidad de enfrentar a Inglaterra en un Mundial, "a Diego Maradona se le despertó ese espíritu malvinero y de argentinismo que tenía hacia todos los sectores del país, y cambió la historia con dos goles y selló para siempre un clásico del fútbol que se traslada a la política y a la disputa soberana de nuestro territorio".

Prohibirán el ingreso de banderas en alusión a Malvinas durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo"

Consultado por el cántico "Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", que se popularizó durante el Mundial de Qatar 2022, "Coty" Lambertini comentó que "fue muy fuerte en lo personal y en lo colectivo", y remarcó que aquella consagración fue "una muestra del trabajo en conjunto, la seriedad, la responsabilidad y del hecho de honrar lo que uno gana".

"Una perlita muy interesante sería que el miércoles Lionel Messi haga una vez más lo que siempre hizo. Y si no se da, habrá que aguantar, pero nada borra toda esta rica historia del fútbol y lo que ha dejado. Todos los clubes están atravesados por Malvinas y los veteranos de guerra, y el fútbol ha sido uno de los vehículos más importantes para mantener viva la memoria", sostuvo.

Además, el veterano de Malvinas que se tatuó la frase de "Muchachos" valoró que "se cantaba por Diego, Lionel" y también por ellos. En ese sentido, destacó que "los ex combatientes lograron que a través del fútbol se mantenga la causa Malvinas vigente y que no se olvide la historia ni se deje de honrar a aquellos muchachos tan jóvenes que dieron su vida por la patria".

Lambertini valoró el reconocimiento de la sociedad marplatense hacia los ex soldados combatientes.

Entonces, pidió que no se olvide ni se subestime "todo ese pasado" y reclamó que se defienda la soberanía y la independencia del país "con el mismo fervor que se defienden y se disfrutan los triunfos deportivos".

En paralelo, Lambertini también se refirió al presente de los ex combatientes y explicó que hoy se encuentran "en una burbuja", debido a que sienten el reconocimiento de la sociedad marplatense, que les transmite "ese amor" y los "cuida y acompaña", tanto a nivel cultural como social y deportivo.

"Sin embargo, faltan reconocimientos de otras cuestiones, pero tampoco nos queremos poner en ningún pedestal porque hay muchos sectores que están muy mal, que sufren, y primero es necesario arreglar esos temas", concluyó.