Convocan a un banderazo en el monumento al Dibu para alentar a la Selección

La ilusión mundialista ya se vive en las calles de Mar del Plata. En la previa de la esperada final entre la Selección argentina y España, hinchas de la ciudad convocaron a un gran banderazo en el monumento al Dibu, para mandarle a nuestro plantel toda la energía positiva posible.

La cita es este sábado a las 16, en la intersección de Corrientes y Diagonal Alberdi. La iniciativa busca reunir a cientos de fanáticos para expresar su apoyo a la Scaloneta en las horas previas al partido más importante de los últimos 4 años.

El punto de encuentro no fue elegido al azar: el monumento dedicado a Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los máximos ídolos deportivos marplatenses, se convirtió en los últimos años en punto de referencia de festejos y muestras de cariño para la Selección.

A través de las redes sociales, los organizadores invitaron a todos los hinchas a participar con la camiseta de Argentina, banderas, bombos y cualquier otra prenda celeste y blanca, que contribuya a darle color y aliento a la convocatoria.