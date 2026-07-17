Convocan a un banderazo en el monumento al Dibu para alentar a la Selección
Será este sábado a las 16 en Corrientes y Diagonal Alberdi. Piden que se llene de camisetas y banderas argentinas para apoyar a la Scaloneta antes de la final.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La ilusión mundialista ya se vive en las calles de Mar del Plata. En la previa de la esperada final entre la Selección argentina y España, hinchas de la ciudad convocaron a un gran banderazo en el monumento al Dibu, para mandarle a nuestro plantel toda la energía positiva posible.
La cita es este sábado a las 16, en la intersección de Corrientes y Diagonal Alberdi. La iniciativa busca reunir a cientos de fanáticos para expresar su apoyo a la Scaloneta en las horas previas al partido más importante de los últimos 4 años.
El punto de encuentro no fue elegido al azar: el monumento dedicado a Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los máximos ídolos deportivos marplatenses, se convirtió en los últimos años en punto de referencia de festejos y muestras de cariño para la Selección.
A través de las redes sociales, los organizadores invitaron a todos los hinchas a participar con la camiseta de Argentina, banderas, bombos y cualquier otra prenda celeste y blanca, que contribuya a darle color y aliento a la convocatoria.
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