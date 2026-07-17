Planifican el operativo de seguridad para el regreso de la Selección al país

En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva encabezó una reunión con miembros de las Fuerzas Federales, la Casa Militar y la cartera de Seguridad porteña para planificar el regreso de la Selección argentina después de disputar la final de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos.

El objetivo del encuentro fue diseñar el operativo de seguridad alrededor de la vuelta del plantel al país, para contener a las y los hinchas que vayan a recibirlos a Ezeiza una vez que el Mundial haya finalizado.

Javier Milei días atrás había revelado que sí la Selección se consagraba campeona el próximo domingo ante España "vaciaría la Casa Rosada" y la pondría a disposición "de lo que quieran hacer los jugadores y el cuerpo técnico".

Por otro lado, trascendió que podría decretarse feriado nacional el lunes, a propósito del recibimiento del plantel. Según C5N, desde el Gobierno dijeron que "seguro comuniquemos el domingo post partido esa decisión".

En el 2022, el Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, había decretado feriado para el día martes, ya que el plantel había llegado desde Qatar entrada la noche del lunes.