Scaloni patea el tablero: el cambio que puede revolucionar a la Selección Argentina ante Inglaterra

A un día de la semifinal del Mundial 2026, Lionel Scaloni analiza modificar el sistema táctico de la Albiceleste para buscar el pase a una nueva final.

La Selección Argentina atraviesa horas decisivas de cara a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. A pocos más de 24 horas del esperado duelo que se disputará en Atlanta, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ultiman detalles de una formación que podría presentar una importante novedad táctica. El entrenador evalúa abandonar el tradicional esquema con cuatro defensores para apostar por una línea de cinco que le permita controlar el poder ofensivo del conjunto británico.

Después de dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Albiceleste volvió a demostrar que sabe sufrir en los momentos más complicados. Aunque el rendimiento colectivo todavía no alcanzó el nivel exhibido en Qatar 2022, el equipo encontró respuestas desde la personalidad, el sacrificio y la jerarquía de sus figuras. Ahora, con Lionel Messi como bandera, Argentina buscará un nuevo paso hacia la gloria.

En la práctica de fútbol del lunes, Scaloni ensayó con cinco hombres en el fondo y dos carrileros con proyección ofensiva. Si finalmente mantiene esa idea, Nicolás Otamendi ingresaría para acompañar a Cristian Romero y Lisandro Martínez en la zaga central, mientras que el principal apuntado para dejar el equipo sería Rodrigo De Paul. El regreso del Cuti Romero, preservado por precaución, no corre riesgos y será titular. Aunque no fue la única prueba que hizo el DT ya que probó con Giuliano Simeone como carrilero por derecha y también con Nico González como carrilero por izquierda en algunos momentos de la práctica.

La alternativa que también maneja el entrenador es repetir una estructura similar a la utilizada ante Suiza. En ese caso, Nicolás González tendría muchas posibilidades de meterse entre los once iniciales para aportar desequilibrio por los costados, manteniendo un mediocampo con Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister junto a la dupla ofensiva conformada por Messi y Julián Álvarez.

Si apuesta por la línea de cinco, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. En cambio, con el sistema habitual, el equipo sería: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Nicolás González; Messi y Julián Álvarez.

Del otro lado estará una Inglaterra repleta de figuras que buscará volver a una final mundialista. Los ingleses se perfilan con Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Con cuatro de los mejores seleccionados del Ranking FIFA instalados en semifinales, el choque entre la Selección Argentina e Inglaterra promete ser uno de los grandes partidos del Mundial 2026.