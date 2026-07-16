Árbitro confirmado para la final, con un mal antecedente con Argentina y todos buenos con España

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue el elegido para impartir justicia en la final del Mundial 2026, que enfrentará a la Selección Argentina con España. El juez, que había pitado en el infructuoso debut argentino en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, estarán acompañado por una terna repartida entre eslovenos y emiratíes, con el VAR aún sin designar.

La final en la que se medirán argentinos y españoles, en búsqueda de la cuarta y segunda estrella respectivamente, se disputará este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 16:00 (horario argentino).

Slavko Vincic, esloveno de 46 años que es árbitro internacional desde 2010, se encuentra ante su segundo Mundial, que ya es en el que más encuentros dirigió.

Su debut mundialista fue en Qatar 2022 y justamente en un partido de Argentina, aunque fue en el único que la Selección nacional no le dejó un buen recuerdo a su gente en aquel certamen: lo hizo en la caída por 2-1 ante Arabia Saudita, en la primera fecha de la fase de grupos. Aquel partido se caracterizó por el cobro de una gran cantidad de offsides en perjuicio del equipo argentino, siendo uno de ellos mal trazado: el entonces novedoso VAR semiautomático encontró adelantado al delantero Lautaro Martínez en una jugada que terminaría en gol, al equivocarse a la hora de tomar la posición del defensor que marcaba la línea del fuera de juego. De todas formas ese error, que no tuvo peso real ya que Argentina pudo clasificar en el primer lugar del grupo igualmente, no recayó sobre el juez esloveno, sino que fue un mal uso de la tecnología de parte de los árbitros en cabina.

Vincic cerró su participación en el Mundial pasado al pitar en el Gales – Inglaterra, mientras que en esta Copa del Mundo estuvo presente en Brasil – Marruecos y Jordania Argelia, en fase de grupos, además del sorprendente triunfo de México sobre Ecuador, en 16avos de final.

Además, el juez dirigió a España en cinco oportunidades y la "Roja" nunca perdió: derrotó a Italia en la semifinal de la UEFA Nations League 2023 y en su grupo de la Eurocopa 2024, además de imponerse ante Francia en la semi de la misma Euro, mientras que igualó con Colombia en un amistoso y también empató ante Suecia en la Eurocopa 2020.