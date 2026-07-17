Anticipan un "Niño" histórico: cómo se refuerzan las obras para prevenir inundaciones

El Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias volvió a reunirse para coordinar acciones de prevención frente a eventos climáticos extremos en territorio bonaerense.

Ante los pronósticos que anticipan un fenómeno de El Niño de gran intensidad para los próximos meses, el gobierno bonaerense reforzó los trabajos de prevención y coordinación para hacer frente a posibles inundaciones, lluvias extraordinarias y otros eventos climáticos extremos que podrían afectar distintos puntos de la provincia.

La estrategia fue analizada durante una nueva reunión del Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE), encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a autoridades de organismos, empresas y áreas provinciales vinculadas a la gestión hídrica, energética y de infraestructura.

Según informaron desde la Provincia, los principales centros internacionales y reportes climáticos prevén que El Niño tenga un impacto significativo en Argentina durante la segunda mitad de 2026, con períodos de lluvias intensas, anegamientos y temperaturas fuera de los valores habituales.

El Gobierno bonaerense avanza con un plan que incluye obras hidráulicas, limpieza de cursos de agua y sistemas de monitoreo para reducir el impacto de fenómenos meteorológicos.

"Hoy nos reunimos para seguir trabajando en el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático ante la inminencia de El Niño, que va a afectar al país y a la Provincia entre septiembre, octubre y noviembre, y va a ser un fenómeno potente", afirmó Katopodis.

El funcionario señaló que desde hace meses se realizan tareas preventivas en distintos puntos del territorio bonaerense, entre ellas la limpieza de ríos, arroyos y canales, el levantamiento de terraplenes, el recambio de alcantarillas y la puesta a punto de compuertas y estaciones de bombeo.

"La experiencia de estos años nos dejó una lección clara: la crisis climática ya no es un pronóstico, es nuestra realidad cotidiana, y la obra pública es la herramienta más concreta que tenemos para enfrentarla", sostuvo el ministro.

La Provincia reforzó las tareas de prevención y monitoreo ante el pronóstico de un fenómeno de El Niño que podría generar lluvias intensas e inundaciones durante los próximos meses.

Un plan con tres ejes

Durante el encuentro se avanzó en la implementación del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, una estrategia destinada a fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

El programa se apoya en tres grandes ejes de trabajo:

Monitoreo hidrometeorológico y coordinación , mediante herramientas de seguimiento y sistemas de alerta temprana.

, mediante herramientas de seguimiento y sistemas de alerta temprana. Acciones de prevención y respuesta inmediata , como el mantenimiento de cursos de agua, la reparación de caminos y planes de contingencia para garantizar servicios esenciales.

, como el mantenimiento de cursos de agua, la reparación de caminos y planes de contingencia para garantizar servicios esenciales. Medidas estructurales , orientadas a reducir los impactos de inundaciones y otros eventos climáticos.

Las autoridades provinciales advirtieron que el fenómeno de El Niño podría provocar precipitaciones por encima de lo normal y reforzaron las medidas de preparación y respuesta.

En este último punto, la Provincia informó que prevé 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, además de diez obras de infraestructura hidráulica regional destinadas a mejorar la resiliencia del sector productivo frente a inundaciones y sequías.

El CORE está integrado por distintas áreas del Ministerio de Infraestructura, la Autoridad del Agua (ADA), Vialidad Provincial, Aguas Bonaerenses (ABSA), el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y Buenos Aires Energía (BAESA), entre otros organismos.

Desde la Provincia remarcaron que el objetivo es anticiparse a los riesgos asociados al cambio climático y fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos que, según los especialistas, serán cada vez más frecuentes e intensos en los próximos años.