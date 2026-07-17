Atención: rige un alerta por tormentas fuertes para Mar del Plata

Luego de un breve veranito, Mar del Plata se prepara para atravesar un período de mal tiempo y que incluye este viernes un alerta meteorológico por tormentas que afecta a toda la franja este del territorio bonaerense, incluida la capital del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) determinó en las últimas horas un alerta amarilla a partir de esta mañana, que prevé hasta el mediodía inclusive, tormentas aisladas de variada intensidad y que algunas son localmente fuertes.

Según el informe, “las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.

El peor momento del día, según advierten las webs especializadas, indican que desde las 11 a las 14, se prevé el período de mayor intensidad de lluvias.

Cómo estará la temperatura

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la jornada estará marcada por tormentas durante gran parte del día, con probabilidades de precipitaciones elevadas y un leve ascenso de la temperatura hacia la tarde.

Durante la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 12°C y el viento soplará desde el noreste con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde, las condiciones continuarán inestables con tormentas aisladas, manteniéndose la probabilidad de lluvia entre el 40% y el 70%. El termómetro marcará 16°C, mientras que el viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el panorama mejorará de manera parcial, aunque persistirá la posibilidad de chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones que descenderá a entre el 10% y el 40%. La temperatura bajará hasta los 13°C y el viento cambiará al sur (S), con velocidades de entre 7 y 12 km/h.