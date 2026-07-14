¿Nos emponchamos?: cómo estará el clima para sufrir con la Selección en Mar del Plata

También adelantan lluvias aisladas para el jueves por la mañana.

Después de una jornada gris en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una temperatura idéntica para este miércoles, que estará atravesado por el cruce de semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra.

De acuerdo al organismo, el martes se despedirá con 10°, cielo que se presentará mayormente cubierto y viento norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

De clasificar a la final, el clima se prestará para festejar sin morirse de frío en Mar del Plata.

En tanto al miércoles, se prevé una madrugada sin variaciones en el termómetro ni el viento, únicamente algo más despejada, y una mañana con pasajes nubosos y otros de sol, con 8°.

Por su lado, a la tarde se alcanzará la máxima de 14° y el cielo comenzará a nublarse, mientras que el viento continuará soplando desde el mismo sector y con igual intensidad.

Finalmente, la jornada concluirá como inició, con 10°, totalmente nublada y con viento proveniente del noreste.

Y para el jueves, el SMN anunció una máxima de 15° y una mínima de 8°, con lluvias aisladas en las primeras horas de la mañana y cielo parcialmente nublado a la tarde.