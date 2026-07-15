Miércoles Mundial: cómo estará el clima hoy en Mar del Plata

Cómo estará el clima este miércoles de Argentina-Inglaterra en Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

En la previa de lo que será un partido histórico de fútbol con un nuevo Argentina-Inglaterra, los marplatenses esperamos con nerviosismo y algunos hacen cálculos de cómo estará el clima.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles 15 de julio se espera una temperatura que irá en ascenso. Con un cielo mayormente nublado, a las 7 la temperatura era de 9,9°C, con una sensación térmica de 8,7°C. La humedad es alta, del 92% y una visibilidad de 10 kilómetros.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde, a la hora del partido, predominarán las nubes y, hacia la noche, continuará el panorama nublado.

El SMN prevé para el resto de la jornada un tiempo estable, con una temperatura máxima de 14°C por la tarde.

Las probabilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas: 0% durante la mañana y entre 0 y 10% tanto por la tarde como por la noche.

En cuanto al viento, soplará desde el sector norte durante gran parte del día, rotando al noreste hacia la noche. La velocidad se ubicará entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas de importancia previstas.

Para el jueves, crece la inestabilidad y no se descarta chaparrones sobre todo para la tarde y noche.