Lo bañó cuando tenía menos de un año y ahora se enfrentan en la final del Mundial: Messi vs. Yamal

El destino y una historia que parece sacada de una película. Esos dos, ahora hombres, estarán cara a cara en la final del mundo.

La Selección Argentina y su par de España se enfrentarán este domingo en la gran final del Mundial 2026 y los ojos de todos los fanáticos estarán posados en Lionel Messi y Lamine Yamal, las dos grandes estrellas de ambos combinados que se cruzarán por primera vez dentro del campo de juego.

Messi ya no necesita carta de presentación. El astro rosarino, que a los 39 años sorprendió todos con su impresionante actuación en este Mundial (hizo ocho goles y repartió cuatro asistencias), se convirtió en el máximo artillero en la historia de esta competición y quiere agigantar aún más su leyenda con el objetivo de guiar a la Selección argentina nuevamente hacia el título.

Del otro lado estará España, que tiene como principal figura a Lamine Yamal, que con solo 19 años está llamado a marcar una nueva era en este deporte. El español brilla por su gambeta endiablada que hace que sea casi imposible sacarle la pelota y la capacidad para sorprender con remates desde cualquier lado con una precisión milimétrica. Si bien no está teniendo una gran actuación en este Mundial (solo le hizo un gol a Arabia Saudita), Lamine tiene la posibilidad única de brillar en el partido más importante que pueda disputar un futbolista.

La increíble vigencia de Messi

En la final del Mundial de Qatar 2022, Messi protagonizó una gesta inolvidable para guiar a la Selección Argentina hacia el título. Con 35 años, la "Pulga" brilló con siete goles y tres asistencias.

En la final parecía que iba a tener su último "duelo de generaciones" contra el delantero francés Kylian Mbappé, 12 años menor. En aquel partido decisivo, ambos se lucieron y fueron fundamentales para sus selecciones. Messi con un doblete y su participación clave en el segundo gol, y Mbappé con un tremendo hat-trick para mantener en partido a Francia.

Tres años y medio después, Messi tendrá un nuevo desafío en su objetivo de llevar nuevamente a la gloria a la Selección Argentina. Esta vez, el posible antagonista en la final sea un niño de solo 19 años, 20 más joven que él.

El famoso baño, la relación con el Barcelona y los guiños del destino

Lamine es tan joven que incluso Messi lo bañó cuando tenía menos de un año, allá por el 2007. En aquella ocasión, la familia del joven español ganó un sorteo de UNICEF y el Barcelona.

Casi 20 años después, aquel bebé es la gran estrella del Barcelona, el mismo club donde Messi brilló durante casi dos décadas, y encabeza la ilusión española en este Mundial.

Messi, por su parte, quiere seguir sorprendiendo al mundo para así demostrar que el tiempo pasa para todos, menos para el mejor jugador de la historia.