Palpitando la gran final: la inesperada simpatía del Dibu Martínez por un club de Mar del Plata

Palpitando la gran final de mañana entre la Selección Argentina y España, por el Mundial 2026, las redes sociales recordaron la inesperada simpatía del Dibu Martínez por un club de Mar del Plata que causó furor total. El arquero tuvo un gran gesto que volvió a ponerse en el foco de atención de los hinchas de cara al partido definitorio que disputará el conjunto nacional en busca de una nueva corona..

El gesto del Dibu Martínez con un hincha de Aldosivi

El histórico episodio ocurrió originalmente en los Estados Unidos durante la previa de un compromiso de la Scaloneta en Miami: fue el año pasado, en un amistoso ante Venezuela que culminó 1-0. En medio del calentamiento habitual, un fanático del Tiburón se ubicó cerca de la tribuna baja para intentar captar la atención del arquero titular, logrando una respuesta que quedó filmada por las cámaras de televisión y que generó una enorme repercusión en las plataformas.

El Dibu tuvo un hermoso gesto con un hincha del Tiburón.

"¡Dibu, conozco a tu viejo! Te cambio la de Aldosivi", fue el grito del hincha que motivó la simpática reacción del guardameta marplatense. El arquero surgido de las inferiores de Independiente se dio vuelta con una sonrisa y le contestó al aficionado de forma instantánea: "¿Esta o la otra?", dándole a elegir su remera de entrenamiento, concluyendo el intercambio con la frase "Listo, ahora cambiamos".

El arquero campeón del mundo cumplió su palabra tras finalizar los ejercicios en el campo de juego y le envió su prenda de tres estrellas a través de Marito, el reconocido utilero oficial de la delegación argentina. De esta manera, Martínez se quedó con la casaca del Tiburón, dejando en claro su fuerte vínculo afectivo y el enorme respeto que mantiene por las instituciones de su ciudad natal.

Al recibir la indumentaria negra del futbolista, el hombre se emocionó ante los micrófonos y expresó: "El campeón del mundo de Mar del Plata, carajo. Acá está. Cumplió con la palabra. ¡Genio!". A horas del duelo más esperado, el recuerdo de aquella jornada reapareció con fuerza entre el público de La Feliz, quienes rememoran con gran orgullo el costado más humano de su máximo referente.