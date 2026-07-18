Revés para Ioma: la Justicia dictó una medida cautelar a favor de los afiliados

Pese a la reducción del aporte, los afiliados continuarán contando con la cobertura de IOMA mientras se resuelve el fondo de la causa.

La situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sigue acumulando reclamos por parte de los afiliados. En ese contexto, un tribunal de Mar del Plata dictó una medida cautelar que reduce en un 50% los aportes que la obra social les descuenta a 22 empleados judiciales.





La resolución judicial alcanza, por el momento, a 22 empleados judiciales afiliados a IOMA

La medida se da en el marco de un recurso de amparo presentado por 22 trabajadores judiciales ante la falta de prestaciones de la obra social. El Tribunal en lo Criminal N° 3 falló a favor de reducir parcialmente las retenciones sobre sus haberes. Si bien se trata de una medida cautelar y no resuelve de fondo la situación, representa un "llamado de atención a IOMA", según contó a 0223 el abogado que lleva el caso, Esteban Boix.







A partir de esta resolución provisoria, los afiliados demandantes dejarán de abonar el 50% de las retenciones, mientras que el porcentaje restante podrán destinarlo a lo que prefieran. En tanto, el aporte correspondiente a la Provincia continuará sin modificaciones. Uno de los puntos centrales del fallo es que, pese a la reducción de las retenciones, los afiliados no pierden la cobertura de IOMA.

"Está obligado a darte las mismas prestaciones, pero como hay un déficit tremendo en la atención, con esto al menos el afiliado aporta menos", explicó Boix.





pueda extenderse a más afiliados

un recurso de amparo similar por la falta de prestaciones

"Capaz es una forma de que mejoren la atención de IOMA en Mar del Plata", concluyó.

Según señaló el abogado, prevé que esta medida. "Esto en algún momento se va a masificar", sostuvo, al considerar que, si cada afiliado presenta, más usuarios de IOMA en Mar del Plata podrían quedar alcanzados por una cautelar de estas características.