Por la muerte de una paciente, afiliados de Ioma exigen la presencia de Homero Giles en Mar del Plata

Un grupo de afiliados de Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) convocan a una movilización para el próximo 22 de julio a las 11 frente a la delegación de la obra social en Mar del Plata, ubicada en avenida Independencia 2742, con el objetivo de reclamar respuestas ante la situación que atraviesa la prestadora de salud y que según denuncian, ya se cobró la muerte de una paciente.

La convocatoria tiene como principal consigna exigir la presencia del presidente de Ioma, Homero Giles, en una reunión abierta con los afiliados para escuchar los reclamos de manera directa y brindar explicaciones públicas sobre el funcionamiento del organismo.

Los organizadores sostienen que los afiliados "merecen respuestas, responsabilidades y decisiones concretas" y manifestaron su respaldo al pedido realizado por concejales para que el titular de la obra social visite la ciudad.

Entre los reclamos planteados se encuentran la realización de un encuentro abierto con Homero Giles, explicaciones públicas por parte de las autoridades de Ioma. Además, durante la jornada también pedirán celeridad en la investigación por la muerte de Silvia Nancy González (56), al considerar que "la verdad y la justicia no pueden esperar".

La mujer falleció el pasado jueves 30 de abril y según denunciaron sus familiares a 0223, fue tras una serie de irregularidades.

Afiliados de IOMA piden respuestas a Homero Giles. Foto archivo.

La convocatoria está dirigida a afiliados y jubilados de Ioma, docentes, médicos, enfermeros, trabajadores de la salud, empleados judiciales, organizaciones sociales y sindicales, además de toda la comunidad interesada en acompañar el reclamo.

Los organizadores remarcaron que la protesta busca visibilizar una problemática que, aseguran, afecta a miles de afiliados y señalaron que el reclamo "no es de una sola familia, sino de todos aquellos que esperan respuestas sobre la atención de la obra social".