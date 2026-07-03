Nueva marcha de víctimas de Ioma: "Homero Giles, MDP exige su presencia"

El caso de Silvia González, una mujer de 56 años que falleció tras descompensarse en Mar del Plata y ser trasladada a La Plata, expuso en todo el país la deficiente atención de Ioma y el reclamo generalizado de los afiliados a la obra social, en apoyo a la familia damnificada.

Ahora, mediante un comunicado, exigen la presencia de Homero Giles, el presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial, por lo que las familias organizaron una nueva movilización en la ciudad.

Comunicado completo

Los afiliados de IOMA merecemos respuestas. Es momento de dar la cara. Ya no buscamos solo ser escuchados. Exigimos respuestas, responsabilidades y decisiones concretas.

Nos sumamos al pedido del bloque de concejales que solicitó la urgente presencia de Homero Giles en Mar del Plata. Es momento de que el presidente de IOMA deje los escritorios y venga a escuchar a los afiliados cara a cara.

EXIGIMOS:

* La presencia urgente de Homero Giles en Mar del Plata y una reunión abierta con afiliados, junto a las autoridades de IOMA Central y de IOMA Mar del Plata.

* Que las autoridades de IOMA den explicaciones públicas sobre las reiteradas denuncias y reclamos de los afiliados de toda la provincia.

* Que los concejales que nos recibieron en la Comisión de Salud del HCD acompañen este reclamo con su presencia. Escuchar es importante, pero cuando la salud está en juego también hace falta ponerse del lado de la gente.

CONVOCAMOS A:

* Afiliados y jubilados de IOMA.

* Docentes.

* Médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud que sufren demoras en los pagos y las consecuencias del funcionamiento del sistema.

* Trabajadores judiciales.

* Organizaciones sociales, sindicales, centros de jubilados y a toda la comunidad que crea que el derecho a la salud debe ser una prioridad.

Porque este reclamo no es de una sola familia. Es de miles de afiliados que merecen respuestas. También pedimos que la investigación por la muerte de Silvia Nancy González avance con celeridad y que la sociedad pueda conocer los avances de la causa a través de la información que legalmente corresponda. La verdad y la justicia no pueden seguir esperando.