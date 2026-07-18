Investigan una red de explotación sexual: asistieron a nueve posibles víctimas

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante cuatro allanamientos simultáneos en los barrios de Palermo y Almagro, en el marco de una investigación por presunta explotación sexual. Como resultado, nueve mujeres fueron asistidas como posibles víctimas y se secuestró una importante suma de dinero en efectivo, además de dispositivos electrónicos y documentación.





La investigación se inició a partir de una denuncia recibida a través de la Línea 145, que alertaba sobre la posible explotación sexual de varias mujeres en un establecimiento que funcionaba bajo la apariencia de un spa. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6.

Los allanamientos se realizaron en dos locales que operaban como centros de estética y en dos domicilios particulares vinculados con la causa. En uno de los establecimientos fueron identificados los principales investigados, una pareja de nacionalidad colombiana, junto a cuatro mujeres que recibieron asistencia de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas. En el segundo local también fueron asistidas otras cinco mujeres. Ambos establecimientos fueron clausurados.

Durante los procedimientos fueron identificados tres investigados, quienes quedaron imputados en la causa. Además, se secuestraron once teléfonos celulares, una tablet, una cámara de seguridad, cuatro dispositivos POSNET, documentación de interés y dinero en efectivo. El aforo total supera los 15 millones de pesos y 5.500 dólares.