"Que el arte muestre lo que la trata esconde": lanzan el 9° concurso de Jóvenes contra la Trata

La Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata lanzó el 9no Concurso Jóvenes contra la Trata, destinado a estudiantes de escuelas secundarias, concurrentes a Fines, CENS y centros barriales para abordar la problemática desde una expresión artística.

"La especial característica que tiene este año es que va a partir de una capacitación docente. Nos hemos visto con una sobredemanda de charlas en escuelas, donde los integrantes de la mesa ya no alcanzamos a poder cubrir", explicó la integrante de la mesa Micaela Esperón a 0223 y agregó: "Entonces, este año viene acompañado con capacitación y formación docente, para que sean las propias escuelas las que puedan inscribir esto dentro de su trabajo cotidiano".





La Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata viene trabajando con las y los estudiantes del ciclo superior. "Tercero, cuarto, quinto y sexto año, con los planes Fines y con los CENS", puntualizó Micaela y contó que hacen especial hincapié en la captación a partir de medios digitales: "Creo que hoy es el tema de relevancia y es clave poder inscribir, alfabetizar y problematizar en las juventudes todo lo que sucede en las redes, y es ahí que estamos trabajando fuertemente".

"A contramarcha de lo que se cree de la juventud, encontramos un interés muy grande y una sensibilización que después queda manifiesta en los trabajos artísticos que nos presentan sobre fin de año", expresó la trabajadora del Ministerio Público Fiscal Belén Cano y explicó: "Porque la propuesta es un concurso artístico, que este año tendrá como lema 'Que el arte muestre lo que la trata esconde' y la verdad es que nos sorprendemos año a año con esos trabajos, que hablan de una investigación de parte de las y los que celebramos desde la Mesa".

Mesa Contra la Trata: el trabajo junto a estudiantes secundarios

El trabajo que la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata realiza junto a las y los estudiantes secundarios logra despertar la consciencia de la vulnerabilidad a la que están expuestos. "Todos lo estamos, está claro, pero tal vez ellos sean una franja etaria especialmente vulnerable sobre todo en el mundo virtual", agregó Belén.

La Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata lanzó el 9no Concurso Jóvenes contra la Trata, destinado a estudiantes de escuelas secundarias para abordar la problemática desde el arte.

"Más allá de que uno pueda tener conciencia de que hoy las redes de trata actúan a través de falsas promesas de trabajo, de falsos enamoramientos, de estos vínculos virtuales que se dan a través de una red social o de un juego online, hay siempre que tener en cuenta que cualquiera, jóvenes o adultos, podemos tener un momento en el que bajamos la guardia y es ahí donde las redes de trata operan", continuó Cano.





En esa línea, el objetivo de la Mesa es trabajar en la prevención, "en dar las herramientas y la información necesaria para que, llegado el caso, se les encienda a tiempo una alerta y puedan evitar ponerse en una situación de riesgo", sintetizó. Además revelaron que trabajar estos temas en casa es una herramienta fundamental para prevenir el delito e invitaron a madres y padres a que puedan involucrarse y acompañar.

Las y los jóvenes que quieran sumarse a la Mesa pueden seguir las redes de @jovenescontralatrata.mdp, donde ya trabajan muchas chicas que participaron en concursos anteriores. Además tienen una vía de comunicación abierta a través del mail [email protected] donde envían información y divulgan las fechas de capacitación.