Chau viaje: los cuatro países que prohibirán la entrada de argentinos sin este trámite del DNI

No tienen validez los documentos digitales que se expiden por Mi Argentina.

Los organismos migratorios de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile confirmaron que bloquearán el ingreso de aquellos ciudadanos argentinos que posterguen el trámite de renovación de su DNI. La medida rige de forma estricta para todos los pasos fronterizos terrestres y terminales aéreas internacionales del continente.

Cuáles son los DNI válidos para viajar al exterior

Las autoridades aclararon que las constancias de trámite en papel, los documentos deteriorados y las versiones manuscritas de tapa verde o bordó ya no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia. Quienes intenten viajar con estos papeles no autorizados sufrirán el rechazo inmediato en los controles de control migratorio.

Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay endurecieron sus condiciones.

Para los destinos regionales se exige que la tarjeta plástica celeste esté vigente y con los datos biométricos completamente legibles al momento de presentarse en las ventanillas de entrada. En el caso específico del territorio trasandino, se exige una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha del arribo.

Las compañías aéreas de la región recibieron la orden de negar el embarque a los pasajeros que no cumplan con estas directivas nacionales, eximiéndose de cualquier tipo de devolución económica. El mismo criterio punitivo se aplicará para los conductores particulares que intenten cruzar en vehículos por las rutas.

El DNI nuevo cuenta con chip integrado y un QR.

Frente a las próximas vacaciones, las delegaciones oficiales recomiendan revisar la fecha de vencimiento de las identificaciones familiares con suficiente antelación para evitar sorpresas desagradables. Asimismo, recuerdan que los menores de edad deben viajar acompañados por sus partidas de nacimiento y autorizaciones.