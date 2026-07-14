Descuentazo de Cuenta DNI este martes: reintegro del 100% hasta $30.000
Banco Provincia ofrece a clientes seleccionados un reintegro total en compras con QR o Clave DNI, tras cumplir requisitos antes del 15 de julio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Banco Provincia activó una promoción exclusiva para determinados usuarios de Cuenta DNI que consiste en un reintegro del 100% en compras realizadas con QR o Clave DNI, con un tope máximo de $30.000. Para acceder, los clientes deben cumplir una serie de requisitos antes del 15 de julio.
Las condiciones para calificar incluyen realizar al menos una de las siguientes acciones: pagar servicios sin monto mínimo, efectuar compras con Clave DNI o QR por un mínimo de $10.000 con dinero en cuenta, recargar el celular por al menos $5.000, comprar o vender dólares por un mínimo de USD 10, constituir un plazo fijo desde $50.000 en pesos o USD 1.000, o enviar dinero por un importe mínimo de $25.000.
Una vez cumplidas estas consignas, los beneficiarios podrán utilizar el reintegro en compras realizadas entre el 18 y el 31 de julio, siempre que el pago se realice a través de QR o Clave DNI.
Banco Provincia informó que el reintegro se acreditará en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada compra efectuada durante el período promocional. Sin embargo, aclaró que las transferencias y los pagos con tarjetas de crédito o débito no generan reintegro.
Además, la promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes y no está disponible para clientes que tengan atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco.
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