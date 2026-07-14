Descuentazo de Cuenta DNI este martes: reintegro del 100% hasta $30.000

Banco Provincia ofrece a clientes seleccionados un reintegro total en compras con QR o Clave DNI, tras cumplir requisitos antes del 15 de julio.

Banco Provincia activó una promoción exclusiva para determinados usuarios de Cuenta DNI que consiste en un reintegro del 100% en compras realizadas con QR o Clave DNI, con un tope máximo de $30.000. Para acceder, los clientes deben cumplir una serie de requisitos antes del 15 de julio.

Las condiciones para calificar incluyen realizar al menos una de las siguientes acciones: pagar servicios sin monto mínimo, efectuar compras con Clave DNI o QR por un mínimo de $10.000 con dinero en cuenta, recargar el celular por al menos $5.000, comprar o vender dólares por un mínimo de USD 10, constituir un plazo fijo desde $50.000 en pesos o USD 1.000, o enviar dinero por un importe mínimo de $25.000.

Los beneficiarios podrán utilizar el reintegro en compras realizadas entre el 18 y el 31 de julio.

Una vez cumplidas estas consignas, los beneficiarios podrán utilizar el reintegro en compras realizadas entre el 18 y el 31 de julio, siempre que el pago se realice a través de QR o Clave DNI.

Banco Provincia informó que el reintegro se acreditará en la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada compra efectuada durante el período promocional. Sin embargo, aclaró que las transferencias y los pagos con tarjetas de crédito o débito no generan reintegro.

Banco Provincia activó una promoción exclusiva para determinados usuarios de Cuenta DNI que consiste en un reintegro del 100% en compras realizadas con QR o Clave DNI

Además, la promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes y no está disponible para clientes que tengan atrasos en el pago de sus obligaciones con el banco.