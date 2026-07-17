Descuentazo del 25% para salir a comer con Cuenta DNI este viernes

Los usuarios de Cuenta DNI tienen este viernes una de las promociones más atractivas del mes: un 25% de descuento en gastronomía.

Los usuarios de Cuenta DNI tienen este viernes una de las promociones más atractivas del mes: un 25% de descuento en gastronomía, un beneficio que ahora está disponible todos los días de la semana y con un tope de reintegro más alto.

La promoción permite ahorrar hasta $10.000 por semana, un monto que se alcanza con consumos por $40.000 en los comercios adheridos. Se trata de una de las principales novedades de julio, ya que el descuento dejó de estar limitado a días específicos y pasó a estar vigente de lunes a domingo.

Además, Banco Provincia reforzó durante las vacaciones de invierno distintas promociones para acompañar el mayor movimiento de familias.

Además, Banco Provincia reforzó durante las vacaciones de invierno distintas promociones para acompañar el mayor movimiento de familias, con descuentos en actividades culturales, recreativas y beneficios para facilitar la movilidad.

Los usuarios de Cuenta DNI tienen este viernes una de las promociones más atractivas del mes: un 25% de descuento en gastronomía.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en julio

Gastronomía: 25% de descuento todos los días . Tope de $10.000 por semana , alcanzable con consumos de $40.000 .

. Tope de , alcanzable con consumos de . Carnicerías: 20% de descuento de lunes a viernes . Tope semanal de $6.000 , con compras de $30.000 .

. Tope semanal de , con compras de . YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $10.000 por fin de semana , alcanzable con $40.000 en consumos. No aplica para la compra de combustibles.

en locales adheridos. Tope de , alcanzable con en consumos. Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días . Tope semanal de $6.000 , con compras de $15.000 .

. Tope semanal de , con compras de . Garrafas: 40% de descuento todos los días . Tope mensual de $18.000 , alcanzable con consumos de $45.000 .

. Tope mensual de , alcanzable con consumos de . Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días . Tope semanal de $6.000 , con compras de $15.000 .

. Tope semanal de , con compras de . Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días . Tope mensual de $15.000 , alcanzable con $50.000 en consumos.

. Tope mensual de , alcanzable con en consumos. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro.

, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves , sin tope de reintegro.

Por otra parte, los usuarios también pueden financiar compras en cuotas sin interés mediante tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI utilizando la tecnología contactless, en comercios adheridos fuera del rubro alimentos. Esta modalidad permite distribuir el pago de las compras de julio sin costos financieros adicionales.