Los Pumas no pudieron con Inglaterra y cerraron la gira como local

El homenaje de Los Pumas para la Selección Argentina campeona en México 86, a 40 años del inolvidable partido contra Inglaterra.

Los Pumas perdieron ante Inglaterra por 31 a 24 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, correspondiente a la tercera fecha de la fase inicial del Nations Championship. El seleccionado conducido por Felipe Contepomi cierra su paso como local en esta parte del torneo tras haber acumulado una derrota inicial ante Escocia, un triunfo frente a Gales en San Juan y este tropiezo ante los ingleses.

Desde la previa se palpito el encuentro cargado de emociones y significados para el equipo argentino de Rugby, debido a que salieron a la cancha con una réplica de la casaca utilizada para el partido de Argentina- Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México en 1986.

Sin embargo, no fue un partido sencillo para el equipo dirigido por Contepomi, debido a que “La Rosada” se fue al descanso ganando 19 a 3, los ingleses golpearon temprano con un try de Tommy Freeman y otro de Ben Earl, mientras que Tomás Albornoz anotó el único penal para los locales. En los segundos 40 minutos, Los Pumas empujaron con mucha garra y llegaron los tries de Mateo Carreras y, ya sobre el final, a los 79 nminutos, de Justo Piccardo para acortar la distancia, pero Inglaterra supo golpear en los momentos justos con la efectividad de Marcus Smith e Immanuel Feyi-Waboso.

Además, el partido fue una batalla física e indisciplinada, en el seleccionado nacional sufrieron las amonestaciones con las tarjetas amarillas de Mateo Carreras, Joaquín Oviedo y Santiago Carreras, mientras que por el lado de Inglaterra, Jack van Poortvliet y Emmanuel Iyogun también vieron la amarilla, dejando a "La Rosa" jugando con 13 hombres en los minutos finales.

Inglaterra ganó el encuentro con 5 tries distribuídos en Tommy Freeman al minuto, Ben Earl al cuarto de hora y a los minuto 33, Marcus Smith y Immanuel Feyi-Waboso en el segundo tiempo. Además de las 3 conversiones de El apertura, Fin Smith.

Mientras que argentina descontó con los tres tries de Mateo Carreras en el Inicio del Segundo Tiempo Try Penal al minuto 50 aprox, que hizo sumar automáticamente 7 puntos y Justo Piccardo (Minuto 79), también obtuvieron dos conversiones de Tomás Albornoz -Convirtió los tries de M. Carreras y J. Piccardo- y el penal de Tomás Albornoz (Minuto 29).



