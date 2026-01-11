Con autoridad, Argentina 7 hizo la lógica y retuvo el Súper Seven de Mar del Plata
El equipo nacional ratificó su poderío y se impuso con autoridad para quedarse nuevamente con el título en el espectacular certamen que se desarrolló entre viernes y domingo en Newbery Athletic.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tras dos jornadas de mucho rugby el seleccionado de argentina logró quedarse con el trofeo del Súper Seven de Mar del Plata que se realizó viernes y sábado en el predio del Newbery Athletic. Un equipo que contaba con muchas caras jóvenes y con la defensa como bandera Argentina 7 (solo recibió dos tries en contra a lo largo de todo el torneo) logró coronarse campeón del certamen.
Argentina 7 comenzó el segundo día de competencias con una enorme victoria frente a Brasil por 43-0. En un encuentro con muchas incidencias donde el conjunto brasilero jugó con una tarjeta roja por gran parte del partido, el seleccionado argentino consiguió marcar 7 tries y volvió a no recibir tantos en contra por tercera vez consecutiva.
Para el último partido de la fase de grupos, en Argentina 7 los tries fueron anotados por Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (por duplicado), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones mientras Santiago Vera Feld y Eliseo Morales una conversión cada uno.
La semifinal de oro frente Newbery, Los Pumas 7's volvieron a imponer su juego y lograron llevarse el encuentro por 38-12 frente al local. En un partido más cerrado, Newbery logró marcarle 12 puntos al conjunto argentino que venía de tres partidos seguidos sin obtener puntos en contra, aunque no alcanzó y con un equipo que hacía valer cada vez que cruzaba mitad de cancha Argentina 7 se llevó la semifinal. Los tries fueron marcados por Santiago Álvarez (por duplicado), Marcos Moneta (por duplicado), Eliseo Morales y Gregorio Pérez Pardo. Mientras que con el pie Luciano González aportó dos conversiones, Santiago Álvarez y Santiago Vera Feld una conversión cada uno.
En la final del certamen, frente a Uruguay, el seleccionado no mostro falencias de principio a fin del encuentro, así volvió a dejar su ingoal en 0, luego de haber recibido los únicos dos tries del torneo frente a Newbery. El seleccionado volvió a hacer valer cada vez que entraba en 22 metros y así logró marcar 5 tries con un Luciano González que se lo vió imparable en la final.
Así formó el seleccionado para la gran final: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta como titulares. En el banco estaban: Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. Los tries en la final fueron marcados por Martiniano Arrieta, Marcos Moneta, Luciano González (por duplicado) y Sebastián Dubuc. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones y por otro lado Martiniano Arrieta y Luciano González una cada uno.
