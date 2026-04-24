Dolor en el rugby marplatense: identificaron al motociclista que murió en el puerto

El pasado miércoles, la muerte de un motociclista causó dolor, tristeza y preocupación en Mar del Plata al tratarse del tercer fallecimiento de un motociclista en la misma semana. La violencia del hecho estremeció a todos, en especial, por la corta edad del joven.

Tiziano Espíndola tenía 25 años.

En las últimas horas, las redes sociales se colmaron de gestos y condolencias para la familia del jugador de rugby del plantel superior de Pueyrredon, Tizziano Espíndola (25 años), quien falleció al impactar contra un camión en Vértiz y Bermejo.

"Desde la Unión de Rugby de Mar del Plata lamentamos el fallecimiento de Tizziano Espíndola, jugador del plantel superior de Pueyrredon. Acompañamos a su familia y amigos en este duro momento", publicó en las redes sociales la organización madre del rugby en Mar del Plata y la zona.

Cómo fue el accidente

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el siniestro se registró en inmediaciones de la avenida Vértiz y Bermejo. En circunstancias que son materia de investigación, minutos antes de las 14:30, el motociclista que manejaba una Honda GLH chocó con un camión Mercedes Benz en el lugar. El conductor fue notificado de la formación de una causa por el delito de homicidio culposo sin tomarse medida restrictiva de libertad.

Como consecuencia del impacto, la víctima murió en el acto. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) arribó al lugar y constató que no presentaba signos vitales.

Testigos aseguraron que, por el brutal impacto, al motociclista se le salió el casco que portaba. De acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, el imputado poseía la documentación reglamentaria para circular y los vehículos involucrados no registran impedimentos legales.