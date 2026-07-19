Ángel Di María rompió el silencio tras la final del Mundial y su mensaje a la Selección Argentina emocionó a todos: “Son leyendas”

El campeón del mundo en Qatar 2022 utilizó sus redes sociales para respaldar al plantel de Lionel Scaloni después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo dolor en todo el país. Sin embargo, en medio de la tristeza por no poder repetir la consagración de Qatar 2022, una de las voces más esperadas fue la de Ángel Di María, uno de los máximos ídolos de la Albiceleste, quien no tardó en enviar un mensaje cargado de emoción para respaldar a sus excompañeros.

Ya retirado de la Selección Argentina, pero siempre atento a cada paso del equipo de Lionel Scaloni, Di María recurrió a sus redes sociales para destacar el recorrido del plantel durante la Copa del Mundo. El rosarino, autor de un gol en la final de Qatar 2022, dejó en claro que el subcampeonato no empaña el legado de esta generación.

"Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial", escribió Fideo en el comienzo de un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas argentinos, quienes valoraron el respaldo de uno de los referentes históricos de la Selección.

El exjugador de la Albiceleste también destacó la dimensión histórica del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de la historia de nuestro país", expresó, reivindicando a un grupo que volvió a disputar una final del mundo y que continúa agrandando su legado en el fútbol argentino.

Di María cerró su publicación con otra frase que conmovió a los fanáticos: "Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho". Un mensaje que refleja el enorme reconocimiento hacia una generación que marcó una época en la Selección Argentina y que, más allá de la derrota en la final frente a España, sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del fútbol nacional.