El sueño del alcanza pelotas de Rosario Central que se volvió viral

En la quinta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Rosario Central se hizo fuerte en el Gigante de Arroyito y venció 2-0 a Barracas Central con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María. El equipo dirigido por Jorge Almirón escaló al cuarto puesto de la zona, pero más allá del resultado, la noche quedó marcada por una escena que rápidamente se volvió viral: el abrazo del campeón del mundo con un alcanzapelotas del club.

El segundo tanto llegó tras una definición exquisita del Fideo ante la salida del arquero Miño. Sin embargo, en lugar de correr hacia sus compañeros, Di María sorprendió a todos al dirigirse hacia un costado del campo para abrazar a Joaquín Viola, juvenil de las inferiores del Canalla que oficiaba como alcanzapelotas. El gesto desató la ovación del estadio y una catarata de comentarios en redes sociales.

Minutos después del encuentro, Viola habló con ESPN y no pudo ocultar su emoción. Contó que los alcanzapelotas tienen prohibido invadir el campo para abrazar a los jugadores, por lo que jamás imaginó que sería el propio Di María quien se acercaría. “No lo puedo creer, vino y me abrazó. Se me pone la piel de gallina”, expresó todavía conmovido por lo vivido.

El juvenil destacó la figura del rosarino, a quien definió como su ídolo. “Campeón del mundo, jugando acá, metiendo goles casi todos los partidos. Un animal, una bestia. Fue un golazo”, dijo, resaltando que el extremo ya suma tres tantos en el certamen. En plena euforia, reveló que lo primero que hizo fue enviarle un audio a su familia para contarles lo que había pasado.

“Llamé a mi viejo que está en la platea del río. Apenas vino a abrazarme pensé en mi familia. Es una sensación única”, agregó Viola, todavía incrédulo. La imagen del abrazo recorrió el país y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la fecha, reflejando el impacto que genera Di María en cada rincón del club.

Horas más tarde, el propio Fideo compartió en su cuenta de Instagram un mensaje celebrando la victoria: “Linda victoria Centralito. De Rosario y de Central”, escribió, acompañado de fotos del partido, incluida la del festejo con el alcanzapelotas. Una postal que sintetiza el presente del Canalla: competitivo en la tabla y conectado emocionalmente con su gente.