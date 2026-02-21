Bombazo inesperado: Marco Rubén vuelve del retiro para jugar con Di María

La noticia de la semana y del año se dio en Arroyito: Marco Rubén sale del retiro y vuelve a ponerse la camiseta de Rosario Central. El anuncio fue oficializado por el club en sus redes sociales y generó un impacto inmediato en el mundo del fútbol argentino. El histórico goleador había colgado los botines en diciembre de 2024, pero a los 39 años decidió regresar para afrontar un nuevo desafío internacional.

El dato que potencia todavía más la noticia es que Marco Rubén volverá para disputar la Copa Libertadores nada menos que junto a Ángel Di María, otro símbolo surgido del club. La posibilidad de ver a dos referentes de distintas generaciones compartiendo equipo en el máximo torneo continental despierta ilusión en Rosario y en todo el país.

Desde lo futbolístico, el regreso no es menor. Rubén es uno de los máximos artilleros en la historia reciente del "Canalla" y pieza clave en etapas muy competitivas del club, con títulos y campañas internacionales que marcaron una era. Su liderazgo en el vestuario y su olfato goleador pueden ser determinantes en un certamen que exige experiencia y jerarquía.

En tiempos donde el mercado suele mirar al exterior, Rosario Central apuesta a la identidad y a la mística. Marco Rubén vuelve del retiro, vuelve a casa y vuelve para competir en grande. El Gigante de Arroyito ya se prepara para una Copa Libertadores que promete emociones fuertes, con dos nombres propios que ilusionan a todo el pueblo auriazul.

Sin dudas esta noticia es un bombazo para el fútbol argentino ya que el equipo de Jorge Almirón ahora contará con Rubén, Alejo Veliz y también Enzo Copetti para ocupar el puesto centrodelantero por lo menos hasta julio, ya que en dicho mes Veliz dejará el club para continuar su carrera en Brasil.