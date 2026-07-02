Con más pena que gloria: la emotiva despedida de Cavani de Boca

El delantero uruguayo Edinson Cavani se despidió de Boca con un emotivo mensaje en sus redes sociales, después de firmar la rescisión de su contrato y ponerle fin a un ciclo que había comenzado en 2023 con enorme expectativa, pero que terminó condicionado por las lesiones y la falta de continuidad.

El atacante, de 39 años, acordó su salida del Xeneize seis meses antes del vencimiento de su vínculo, luego de quedar fuera de la consideración del entrenador Rodolfo Arruabarrena para el nuevo proyecto deportivo. El delantero uruguayo publicó un video en su cuenta de Instagram, con imágenes de sus mejores momentos con la camiseta ´xeneize´ y un mensaje dirigido a los hinchas. “Gracias de corazón”, escribió, que luego tomó la palabra con La Bombonera de fondo.

“Hola, bosteros. Ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo”, comenzó Cavani. En su despedida, el exdelantero de Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia aseguró que no se arrepiente de haber llegado a Boca. “Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá”, sostuvo.

Sin embargo, el uruguayo también fue crudo al referirse a los problemas físicos que marcaron sus últimos meses en el club y que lo alejaron de la competencia. “Me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros”, señaló. Y agregó: “Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último tiempo”. Además, remarco: “Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo”

Cavani se va de Boca después de disputar 81 partidos, con 28 goles y tres asistencias, aunque apenas pudo completar 27 encuentros. Su llegada había generado una enorme ilusión en los hinchas, especialmente por su trayectoria internacional y por el deseo que el propio futbolista había manifestado durante años de jugar en La Bombonera. Sin embargo, entre lesiones, irregularidad y un equipo que nunca terminó de encontrar estabilidad, el uruguayo no logró dejar la huella que había imaginado.



