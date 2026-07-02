Decía ser un amante de los animales y lo grabaron pegándole piñas y patadas a sus perritos en una plaza

La Municipalidad sostuvo que trabajará "para identificar al responsable y llevarlo ante la Justicia".

El hombre que fue filmado por las cámaras del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de Necochea golpeando brutalmente a varios perros que llevaba atados eliminó sus cuentas de redes sociales, luego de que el video difundido por el Municipio generara una fuerte reacción de la comunidad.

Las imágenes acumularon miles de reproducciones y compartidos, y despertaron una enorme indignación. A partir de la difusión, numerosos usuarios que aseguraban conocer al sujeto comenzaron a identificarlo públicamente, compartiendo no solo sus perfiles sino también su presunto domicilio.

En Instagram, el agresor utilizaba el perfil @pitbullskimbamoroflaco, donde se presentaba como una persona amante de los animales y la mayor parte de sus publicaciones estaban dedicadas a perros, a los que aparentemente cuidaba o entrenaba. “Mi mejor amiga, la que no traiciona ni miente, mil veces mejor que los humanos”, escribía en redes.

Sin embargo, las imágenes captadas por el COM mostraron una realidad completamente distinta: se observa cómo golpea con puños y patadas a sus canes que permanecían atados y con bozal, lo que les impedía defenderse. Lejos de reaccionar con agresividad, los animales se mostraban completamente sumisos y atemorizados mientras recibían la violencia.

Por su lado, quienes suelen frecuentar el Parque Miguel Lillo señalaron que era habitual verlo paseando a los perros por la zona, aunque los episodios de violencia ocurrían cuando no había personas observándolo.

Luego de detectar el hecho mediante las cámaras de seguridad, la Municipalidad de Necochea actuó de manera inmediata y presentó una denuncia penal por una infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal.

Desde el Gobierno municipal remarcaron que el caso no quedará sin consecuencias y adelantaron que continuarán utilizando todas las herramientas disponibles para detectar este tipo de hechos. "No vamos a tolerar este tipo de conductas. Seguiremos utilizando la tecnología, el trabajo de nuestros equipos y todas las herramientas legales para identificar al responsable y llevarlo ante la Justicia", señalaron.