Extienden la continuidad laboral de 12 trabajadores del Complejo Chapadmalal: "Todo depende del avance de la licitación"

Se resolvió, por los próximos seis meses, la continuidad laboral de ocho de los trabajadores contratados y cuatro de planta permanente del Complejo Chapadmalal. Así lo confirmó la secretaria general de ATE Mar del Plata Claudia Rey en diálogo con 0223.

"El fin es que puedan garantizar el resguardo del patrimonio de los hoteles, mantener el lugar y evitar que haya vandalismo", puntualizó Rey.

Si bien es una buena noticia para las y los trabajores, la secretaria general aclaró que, después de los seis meses previstos, la continuidad quedará sujeta al avance de la licitación que impulsó el Gobierno nacional.

"Todo va a depender del avance que tengan con la licitación", explicó Rey, haciendo referencia a la incertidumbre que conlleva el proceso en un contexto de desocupación creciente y de vaciamiento del Estado.

La secretaria general de ATE subrayó lo angustiante que es "no saber en qué momento se te termina la continuidad laboral", en una ciudad como Mar del Plata, "con un índice de desocupación altísimo".