Cómo quitar la escarcha del parabrisas de manera rápida y sin arruinarlo

Por apresurarse o por desconocimiento, muchos cometen un error típico.

La nevada en Mar del Plata agarró desprevenidos a los autos que duermen afuera y muchos vecinos se encontraron esta mañana con los parabrisas cubiertos de escarcha.

En este contexto de temperaturas bajas y de heladas que podrían volverse constantes en pleno invierno, es importante saber cómo quitar el hielo del auto de manera rápida y sin maniobras contraproducentes.

Uno de los errores más comúnes -y que todo el mundo hace- es el de tirar agua caliente sobre el parabrisas congelado. El cambio drástico de temperatura puede favorecer la aparición de grietas o incluso la rotura completa del vidrio.

Otro de los hábitos que más se realiza y que debería evitarse es el de accionar los limpiaparabrisas apenas se enciende el auto. Pasa que, cuando las escobillas están adheridas al hielo, el mecanismo se fuerza y podría dañar las gomas o el sistema de funcionamiento.

Algunos conductores utilizan sal para intentar acelerar el derretimiento del hielo. Este truco no está tan mal, ya que muchas veces se emplea sobre rutas o veredas. El problema es que sobre el vidrio puede rayarlo o afectar distintas superficies de la carrocería.

Lo mismo ocurre con las espátulas metálicas o los cuchillos: esos elementos no deben utilizarse para sacar hielo porque pueden dejar marcas permanentes sobre el parabrisas.

El método que sí

El procedimiento que mejor elimina la escarcha sin someter el vidrio a cambios bruscos en la temperatura consiste en preparar una mezcla formada por dos partes de alcohol al 96% y una parte de agua.

Una vez distribuida la mezcla sobre el hielo, el alcohol favorece su disolución de manera rápida gracias a sus propiedades físicas. Después solo resta retirar cuidadosamente los restos de escarcha utilizando un objeto plano de plástico, que puede ser una tarjeta vencida o una credencial antigua.

Cuando el hielo desaparece completamente, los limpiaparabrisas ya pueden utilizarse con normalidad.