¿Sigue la nieve?: emitieron un alerta naranja por frío extremo para este viernes en Mar del Plata

Rige un alerta naranja en el oeste de General Pueyrredon y amarillo en el resto del distrito.

Después de las lluvias y la sorprendente nevada en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por frío extremo para este viernes en un sector de la ciudad.

De acuerdo al organismo, en el oeste de General Pueyrredon se esperan bajas temperaturas que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, y tener un efecto moderado a alto en la salud.

Pero antes, acerca del desenlace del jueves, se prevén chaparrones, viento que correrá a baja velocidad desde el sur y una temperatura que descenderá hasta los 3°.

Pese a la temperatura bajo cero, no anunciaron otra nevada en Mar del Plata.

En cuanto al viernes, el organismo adelantó una mínima de -3° y una máxima de 8°, por lo que el frío se sentirá aún más que en la presente jornada, aunque no anunció nuevas precipitaciones ni caída de nieve en Mar del Plata.

Por otro lado, pronosticaron un día con el cielo parcialmente nublado en su amplia mayoría y con viento que irá rotando, pero no soplará con demasiada fuerza: comenzará del este, luego rotará al noreste y finalizará se pondrá del norte, alcanzando una máxima de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).