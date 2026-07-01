A punta de pistola y a metros de una comisaría: nuevo robo de cuatro motochorros en Punta Mogotes

Cuatro motochorros armados asaltaron este miércoles a la mañana a un motociclista en Punta Mogotes y, en una maniobra que duró apenas algunos segundos, le robaron su rodado.

El lamentable episodio se registró antes del mediodía, cuando la víctima había estacionado en la puerta de una heladería, ubicada en Génova y avenida De los Trabajadores.

En el instante en que el hombre descendía de su vehículo, fue sorprendido por cuatro ladrones que se desplazaban en dos motos, de las cuales bajaron uno por rodado y lo apuntaron con un arma de fuego.

Sin resistirse, el sujeto abandonó la moto y los delincuentes escaparon con ella, en dirección a Pérez Bulnes, a pesar de que a pocas cuadras se encuentra la Comisaría Quinta, situada en Puán y Giacobini.

Además, dos cámaras de seguridad registraron el momento del robo y se consigue escuchar que uno de los agresores le grita: "Quedate quieto, estás robado".