Hostigó a personas en bares de Olavarría, se emborrachó y terminó a los cabezazos contra un patrullero

La Municipalidad de General Pueyrredon —a través de la Secretaría de Seguridad— informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en la zona de Olavarría y Garay tras el alerta de un vecino que denunció la presencia de un sujeto que se encontraba en aparente estado de ebriedad y hostigaba a quienes circulaban por el lugar.

Al arribar al sitio para constatar la situación, el hombre arremetió de manera imprevista contra un móvil municipal, impactando sobre uno de sus espejos retrovisores, para luego intentar escapar a pie.

Los agentes lograron interceptarlo y, durante la requisa preventiva realizada junto a personal policial, hallaron entre sus pertenencias un elemento cortopunzante y una pipa utilizada para el consumo de sustancias.

Debido a la actitud violenta que mantuvo durante todo el procedimiento, se procedió a la colocación de esposas de seguridad para resguardar la integridad física del personal interviniente, de terceros y del propio involucrado. Una vez reducido, el individuo continuó resistiéndose al procedimiento, autolesionándose al golpear reiteradamente su cabeza contra un móvil municipal e intentando evitar su traslado mediante forcejeos constantes.

Posteriormente, con apoyo de un móvil policial solicitado a través del sistema de emergencias 911, el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor correspondientes.

Se recuerda que la línea de WhatsApp para denuncias (223 340 6177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.