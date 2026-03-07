Violencia de género: borracho golpeó a su pareja en el barrio Estrada

Un hombre de 53 años fue detenido en la tarde de este sábado luego de golpear en el rostro a su pareja y producirle hematomas y cortes en una vivienda situada en la zona norte de Mar del Plata.

Un llamado al 911 advirtió acerca de una discusión en un domicilio ubicado en el barrio Estrada, donde personal del Comando de Patrullas junto a efectivos de la Comisaría Séptima constataron el ataque y procedieron a la aprehensión del agresor.

De acuerdo a las fuentes policiales, el sujeto habría mantenido un intercambio verbal con la mujer de 50 años y la golpeó en el rostro, provocándole hematomas y cortes superficiales. Ambos se encontraban alcoholizados durante el enfrentamiento.

La víctima fue asistida en el lugar por personal del Same, que constató las lesiones sin que fuera necesario su traslado al hospital, y después instó la acción penal.

En el hecho intervino la UFI de Flagrancia a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la formación de actuaciones por “lesiones leves agravadas por el vínculo y mediando violencia de género”, además del traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.