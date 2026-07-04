Entró borracho a una cervecería, se peleó con clientes y quiso pegarle a un policía

Un hombre de 43 años fue aprehendido por personal de la comisaría segunda luego de protagonizar disturbios en un reconocido local gastronómico y resistirse al accionar policial.





viernes a la noche en inmediaciones de Córdoba y Alvarado

empleada de la cervecería Antares,

ingresado en evidente estado de ebriedad, molestaba y agredía verbalmente a clientes del establecimiento.

reaccionó de manera agresiva y lanzó un golpe de puño contra una de las uniformadas

quienes redujeron al individuo y le propinaron golpe

El hecho ocurrió el, donde un llamado al 911 alertó sobre un hombre que ocasionaba incidentes en la zona de bares.Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a unaquien manifestó que el sujeto habíaCuando el personal policial intentó identificarlo y retirarlo del lugar,, quien logró esquivarlo.La situación generó la reacción de varias personas que se encontraban en el lugar,s hasta que los efectivos lograron intervenir y apartar a los presentes, evitando que la agresión continuara.





Posteriormente, con apoyo de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el hombre fue reducido, esposado y trasladado a la dependencia policial.







El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por resistencia a la autoridad y su traslado a la Unidad N°44 de Batán.