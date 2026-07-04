Entró borracho a una cervecería, se peleó con clientes y quiso pegarle a un policía
Tiene 43 años. Le formaron una causa penal y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
4 de Julio de 2026 09:18
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 43 años fue aprehendido por personal de la comisaría segunda luego de protagonizar disturbios en un reconocido local gastronómico y resistirse al accionar policial.
El hecho ocurrió el viernes a la noche en inmediaciones de Córdoba y Alvarado, donde un llamado al 911 alertó sobre un hombre que ocasionaba incidentes en la zona de bares.
Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una empleada de la cervecería Antares, quien manifestó que el sujeto había ingresado en evidente estado de ebriedad, molestaba y agredía verbalmente a clientes del establecimiento.
Cuando el personal policial intentó identificarlo y retirarlo del lugar, reaccionó de manera agresiva y lanzó un golpe de puño contra una de las uniformadas, quien logró esquivarlo.
La situación generó la reacción de varias personas que se encontraban en el lugar, quienes redujeron al individuo y le propinaron golpes hasta que los efectivos lograron intervenir y apartar a los presentes, evitando que la agresión continuara.
Posteriormente, con apoyo de personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el hombre fue reducido, esposado y trasladado a la dependencia policial.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de una causa por resistencia a la autoridad y su traslado a la Unidad N°44 de Batán.
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