Abren dos licitaciones para invertir más de $245.000.000 en infraestructura escolar

Desde la municipalidad de Chascomús abrieron el llamado a licitación para dos importantes obras de infraestructura escolar que demandarán una inversión superior a los $245 millones, destinada a mejorar las condiciones edilicias de la Escuela de Educación Técnica N° 1 y la Escuela de Educación Especial N° 501.

Las obras serán financiadas con fondos de la Provincia de Buenos Aires y comprenden el recambio y la reparación integral de las cubiertas de ambos establecimientos.

Los pliegos correspondientes a la licitación pública N° 6/2026 (Escuela Educación Técnica N°1 Chascomús) y a la licitación privada N° 13/2026 (Escuela de Educación Especial N°501) estarán disponibles para la venta desde este lunes 20 de julio de 8 a 13, hasta las 9 horas del 20 de agosto. Podrán adquirirse en la oficina de compras de la municipalidad (Cramer 270); y tendrán un valor de $50.000.

Así mismo, los interesados podrán tomar vista de éstos en el horario de 8 a 13 horas en la oficina de compras de la municipalidad de Chascomús; solicitarlos por correo a: compras@chascomus.gob.ar; o ingresando a: https://chascomus.gob.ar/municipio/estáticas/transparencia.

Para realizar consultas formales sobre los pliegos por escrito, los interesados podrán hacerlo desde mesa de entradas de la municipalidad, de 8 a 13 horas. Las propuestas se recibirán en el palacio municipal hasta las 9.30 horas del día 20 de agosto. La apertura de sobres se llevará a cabo ese mismo día a las 10 horas para la licitación pública N°6/2026; y a las 11 horas para la licitación privada N°13/2026.

Licitaciones para invertir más de 245.000.000 en infraestructura escolar.

Licitación por reparación techos EET N°1 Chascomús

Las obras que se prevén en la Escuela Educación Técnica N°1, ubicada en Av. Escribano entre Juarez y vías. El presupuesto oficial para éstas asciende a los $170.550.722,22, destinados a la realización de trabajos de reemplazo y ejecución de cubiertas en el establecimiento. El plazo estipulado es de 180 días.

Los trabajos de obra para este edificio contemplan por un lado el área del exhospital, que según los informes de estado, se encuentra en un estado de deterioro avanzado, con urgencias en cambios de techos e intervenciones que permitan mejorar su funcionamiento. Por otro lado, se contempla el sector correspondiente a la ampliación realizada en los años 1980; el cual se encuentra en buen estado de conservación, dado su tipo de construcción (ladrillo y hormigón); pero que requiere de una inmediata intervención en su cubierta ya que las filtraciones han ocasionado el desprendimiento del cielorraso en gran parte de algunas aulas, y problemas eléctricos.

La obra comprende la ejecución de una nueva cubierta, de aproximadamente 320 m², conservando la estructura de tirantería de madera (pinotea) y el cielorraso de ladrillo existente. Por otra parte, se deberá efectuar una cubierta completamente nueva de aproximadamente 220 m², incluyendo estructura metálica portante y cielorraso desmontable inferior; como así también la realización de un sobre techo sobre una losa existente de 70m2, incluyendo estructura metálica.

Licitación para la reparación techos EEE N°501 Chascomús

Esta intervención tiene por objeto la renovación integral de la cubierta existente del edificio donde funciona la Escuela de Educación Especial N° 501, ubicada en calle Bolivar entre Avenida Costanera y Sáenz Peña. El presupuesto oficial para esta obra asciende a los $75.196.195,17, con un plazo de ejecución de 60 días.

El edificio presenta deformaciones en la estructura resistente; filtraciones; desplazamiento y rotura de piezas de teja; sobrecarga estructural por peso propio elevado y deterioro general por el envejecimiento de materiales.

La Escuela de Educación Especial N°501 de Chascomús a intervenirse en el futuro.

Estas condiciones han provocado un deterioro generalizado en las instalaciones, comprometiendo el correcto funcionamiento del edificio y generando riesgos para los usuarios.

Es por esto que la obra para este edificio comprende la ejecución de una nueva cubierta sobre un sector existente de aproximadamente 370 m², conservando la estructura de tirantería de madera. Además se deberá reponer o reforzar la estructura portante que se halle en mal estado.