El proceso de compactación se llevará a cabo entre junio y agosto.

El Municipio de Chascomús anunció un operativo para compactar más de 1.100 vehículos secuestrados que permanecen en depósitos comunales, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO.).

Esta iniciativa incluye automóviles, motocicletas y unidades abandonadas, y tiene como objetivo liberar espacio en los depósitos municipales, reducir la contaminación ambiental y mejorar la gestión de estos espacios.

El proceso de compactación de autos y motos se llevará a cabo entre junio y agosto.

El subsecretario de Seguridad, Ramiro Cangianelli, confirmó que el operativo abarcará vehículos retenidos desde 2017 hasta el 30 de junio de 2025 que no hayan sido retirados por sus dueños. Precisó que serán compactados 102 automóviles, 25 vehículos con destrucción total y alrededor de 1.000 motocicletas, además de una considerable cantidad de caños de escape secuestrados por infringir normativas vigentes.

Los propietarios aún tienen la posibilidad de recuperar sus unidades. Para ello, deben presentarse en el Juzgado de Faltas con la documentación que acredite la titularidad. Allí se les informará el monto correspondiente a multas, acarreo, estadía y otros costos administrativos.

El proceso de compactación se llevará a cabo entre junio y agosto y forma parte de una política municipal enfocada en optimizar la administración de los depósitos de vehículos secuestrados.

Los propietarios aún pueden recuperarlos presentando la documentación correspondiente.

Además del beneficio ambiental, el dinero recaudado por la venta de la chatarra será destinado íntegramente a la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús, con el fin de fortalecer el sistema público de salud local.