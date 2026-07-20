Atención: el Gobierno tomó una drástica decisión con el feriado para recibir a la Selección

El Gobierno revisa sus planes para la recepción a la Selección Argentina y finalmente no habría feriado nacional en las próximas horas. La decisión oficial surge luego de confirmarse que varios referentes del plantel no regresarán al país, lo que modificó por completo el esquema de festejos multitudinarios que se habían planificado originalmente para celebrar el subcampeonato en el Obelisco.

El avión de la delegación aterrizará este lunes cerca de las 6 de la tarde en la pista de Ezeiza. Sin embargo, la pronunciada ausencia del capitán Lionel Messi y de Rodrigo De Paul alteró el protocolo de recepción que el Poder Ejecutivo pretendía organizar para brindar un homenaje popular a los futbolistas de la delegación nacional.

Lionel Messi se quedó en Estados Unidos.

Qué pasará con el recibimiento a la Selección Argentina tras el Mundial

Fuentes de la Casa Rosada explicaron que las autoridades se mantienen reunidas con representantes de Seguridad para redefinir el dispositivo. Al mismo tiempo, señalaron: "Estamos aguardando una comunicación oficial con la Selección para determinar los pasos a seguir", luego de que desde el vestuario transmitieran que el estado anímico actual del grupo no acompaña la idea.

El mandatario Javier Milei había explicado previamente en diálogo con un medio radial sobre la importancia del camino recorrido por el plantel: "Hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores que en los cuatro últimos mundiales llegaron a tres finales y ganaron una", argumentando los motivos que impulsaron la propuesta inicial del feriado.

El Obelisco y otros puntos del país se llenaron de fanáticos anoche.

En tanto, las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires mantienen de manera preventiva un imponente operativo desplegado sobre la zona del Obelisco. Los agentes colocaron vallados especiales y puestos médicos de avanzada a la espera de las definiciones oficiales que adopten los dirigentes deportivos junto a los funcionarios nacionales durante el transcurso de las próximas horas.